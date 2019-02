Kristian Thulesen Dahl om ny måling: »Et fuldstændig utilfredsstillende niveau for Dansk Folkeparti«

Ny Megafon-måling spår markant tilbagegang til Dansk Folkeparti. Klaus Riskjær Pedersen er under spærregrænsen.

Dansk Folkeparti står til stor vælgerlussing sammenlignet med valgresultatet i 2015.

Det viser en ny Megafon-måling lavet for Politiken og TV2.

Dansk Folkeparti står til 13,4 pct. af vælgerne, hvilket er en tilbagegang på mere end 7 pct.point.

Med partiformandens egne ord er det »et fuldstændig utilfredsstillende resultat for Dansk Folkeparti«.

Den statistiske usikkerhed er på 2,3 pct.point. Kristian Thulesen Dahl tror tilbagegangen skyldes, at der har været meget debat om, hvorvidt sundhedsreformen er en centralisering.

»Er der noget, vores støtter reagerer på, så er det, hvis der sker en stærk centralisering«, siger han og afviser, at der er tale om netop det.

Samtidig tror han også, at Socialdemokratiets pensionsudspil med et løfte om en differentieret pensionsalder taler til mange af Dansk Folkepartis vælgere. Kristian Thulesen Dahl og hans parti har været åbne overfor Socialdemokraternes udspil, men vil begrænse retten til tidligere tilbagetrækning til bestemte faggrupper.

»Hun (Mette Frederiksen red.) vil blive nødt til at lave den samme prioritering, som vi gør«, siger han.

Riskjær under spærregrænsen

Sidst vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti var nede på omkring 13 pct. var i juni 2017, og da var det den dårligste måling i fem år.

Generelt ser det ikke godt ud for blå blok, der har langt til en valgsejr. Rød blok står til 51 pct. af stemmerne - vel at mærke uden opbakning fra Alternativet, som har bebudet, at de stiller med Uffe Elbæk som statsministerkandidat. Blå blok må nøjes med 45,2 pct.point.

Fakta Sådan går det partierne Socialdemokratiet: 24,4 pct. Radikale Venstre: 7,0 pct. Konservative: 3,8 pct. Nye Borgerlige: 3,4 pct. Klaus Riskær Pedersen: 1,3 pct. Socialistisk Folkeparti: 8 pct. Liberal Alliance: 5,4 pct. Kristendemokraterne: 1,4 pct. Dansk Folkeparti: 13,4 pct. Venstre: 18,0 pct. Enhedslisten: 10,1 pct. Alternativet: 3,8 pct. Kilde: Megafon

Kun hvis alle fire nordatlantiske mandater stærkt mod sædvane går til Lars Løkke vil Mette Frederiksen ifølge den nye måling være afhængig af Alternativets mandater.

Målingen er den første, hvor partiet Klaus Riskær Pedersen er med. Med en vælgeropbakning på 1,3 procent ville partiet ikke klare spærregrænsen, hvis målingen var et valgresultat. Igen skal der dog tages højde for den statistiske usikkerhed på 0,8 procent.