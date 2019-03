Venstre-top aflyttet af tidligere partiansat Venstre har afsløret en af partiets tidligere medarbejder i at lytte med ved interne telefonmøder.

Der var en hemmelig og ubuden gæst med, da Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, og partiets politiske ordfører, Britt Bager, i august sidste år holdt deres daglige morgenmøder over telefonen med ansatte i partiets pressetjeneste.

Det fortæller Ekstra Bladet, efter at partiet har konstateret, at nogen uberettiget lyttede med på møderne, der kræver password for at deltage.

Ved at gennemgå den elektroniske log over møderne har man konstateret, at en tidligere medarbejder i partiet, som nu arbejder i Udenrigsministeriet, har deltaget i møderne ved at bruge sit tidligere login.

Partisekretær Claus Richter siger til Ekstra Bladet:

»Vi konstaterede, at der var en ubuden gæst med på vores telefonmorgenmøder«.

»Da vi opdagede det, tog vi de nødvendige forholdsregler«, skriver han til avisen.

Partisekretæren ønsker ikke at fortælle nærmere om, hvad man præcis har foretaget sig i sagen, fordi man betragter det som en personalesag.

Venstre er efterfølgende overgået til et nyt system for telefonmøderne med nye passwords.

Den pågældende medarbejder i Udenrigsministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

ritzau