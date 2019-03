Sundhedsforhandlinger kan vare mindst et par uger endnu - Vi er færdige, når vi er færdige, siger Kristian Jensen efter møde med Dansk Folkeparti om sundhed.

Regionerne skal nedlægges. Så langt er Dansk Folkeparti og regeringen enige. Og støttepartiet har da også erklæret sig tilfreds med de store træk i regeringens forslag til sundhedsreform.

Alligevel er der tilsyneladende mange detaljer, der mangler at falde på plads, før regeringen og DF kan give håndslag på, hvordan fremtidens danske sundhedsvæsen skal se ud.

Onsdag formiddag har parterne diskuteret psykiatrien. Og torsdag fortsætter forhandlingerne med fokus på at skaffe flere hænder i sundhedsvæsnet.

Derefter regner finansminister Kristian Jensen (V) med, at det vil tage et par uger at skrive aftaletekster. Men dermed er forhandlingerne ikke i mål, gør han klart.

»Jeg skal ikke komme med nogen tidsplan. Der vil gå et par uger med at skrive aftaleteksterne. Hvor lang tid, der så vil gå med at forhandle dem, er op til partierne«, siger han:

»Vi er færdige, når vi er færdige«.

Alterantivets exit ærgrer finansministeren

Alternativet forlod forhandlingerne om sundhedsreformen tirsdag aften. Det ærgrer både regeringen og Dansk Folkeparti, der gerne havde set en bredere aftale.

Men nu satser de på at blive enige inden et valg og så genvinde magten, så de kan gennemføre deres aftale efter et valg.

Både DF og regeringen afviser, at de trækker tiden ud for at få forhandlingerne til at vare, indtil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er klar til at udskrive valg.

»Vi er ikke blevet mere uenige med Dansk Folkeparti. Men der er mange detaljer. Og der er mange af de organisationer, sundhedsministeren og moderniseringsministeren har snakket med, som er kommet med bud på ting, vi lige skal kigge på og mærke efter«, siger Kristian Jensen.

»Det er rigtig nok, at der er nogle centrale ting, som vi er enige med regeringen om. Men der er også brug for nogle forbedringer«, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

ritzau