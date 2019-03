Se kortet: Her investerer regeringen i transport

Et ny politisk forlig skal under titlen ’Aftale om et sammenhængende Danmark’ give store investeringer i en lang række trafikprojekter.

En ny motorvejsforbindelse over Limfjorden via Egholm. Motorveje helt til Hillerød og Frederikssund. En milliard kroner til bedre forbindelser og forhold for cyklisterne. Højere pendlerfradrag over Storebælt.

Det er nogle af de investeringer, regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte penge af til i sin investeringsplan frem mod år 2030.

En del af pengene sættes af til udvidelser af vejstrækninger og forbedringer af lokale forhold, såsom en indsats for at øge vejkapaciteten på rute 26 mellem Aarhus og Viborg eller på rute 15 mellem Herning og Ringkøbing. Andre handler om nybyggerier af veje eller nyanskaffelser af tog.

En blandet buket

Det er investeringer, der vil ske over alt i landet. Her er nogle af de projekter og planer, politikerne er blevet enige om.

En ny jernbane over Vestfyn

En ny jernbane til Billund

En motorvej mellem Næstved og Rønnede

En forlængelse af Kalundborgmotorvejen

En sydlig Ring 5 ud for København fra Køge til Frederikssundsvej

En omfartsvej omkring Mariager

Udbygning af vejen mellem Aalbæk og Skagen

En parallelmotorvej til E45 mellem Haderslev og Give

En ny hovedvej til Stevns

Forbedringer på vejen fra Svendborg til Langeland og på Vestlolland

En undersøgelse af Kattegatforbindelsen

Aftalen handler også om generelle forbedringer. Blandt andet sættes der 1,5 milliarder kroner af til bedre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed i perioden fra 2021 til 2030. Et tilsvarende beløb skal gå til støjbekæmpelse. Jernbanerne får 2,1 milliarder til forbedringer, der skal gøre det muligt at øge hastighederne for togene.