Løkke og Frederiksen har hvert sit bud på klimakamp

Mette Frederiksen (S) startede sin tale med at male et dystert verdensbillede op ved klimakonferencen hos Ingeniørforeningen IDA onsdag. Vandstanden i verdenshavene stiger, isen på Grønland smelter, dyre- og plantearter forsvinder, og temperaturerne stiger.

»Nu fik jeg vist peppet stemningen lidt op«, sagde hun.

»Og jeg er ikke engang kommet til regeringen endnu«.

Sådan startede 20 minutters tale om, hvordan oppositionslederen vil gøre meget mere for både klima og miljø, hvis hun bliver statsminister.

Senere var Lars Løkke Rasmussen på talerstolen. Statsministeren indledte talen med venstre hånd liggende på talerstolen og højre hånd i lommen.

»Der foregår en kamp om, hvem der er grønnest. Hvem er grønnest af misundelse?«, spurgte han retorisk, før han nævnte resultater fra de seneste 18 år og pointerede, at 14 af dem har været under ledelse af en borgerlig-liberal regering.

»Mit eget parti har været med i samtlige energiaftaler, og siden 2001 har vi skabt verdens bedste energisystem«, sagde han og remsede op:

I Danmark har vi verdens bedste vilkår for grønne investeringer, vi er blevet europamestre i grønne energiløsninger, og på en blæsende dag kommer al elektricitet fra vind.

De to duellanter havde valgt hvert deres faktuelle ståsted at starte på i onsdagens taler til konferencen, der var arrangeret af tænketanken Concito i samarbejde med Synergi, IDA og Vindmølleindustrien. Arrangementet var et klimatopmøde i dansk skala, hvor blandt andet Vestas’ administrerende direktør, Klimarådets formand og Concitos direktør var på scenen. De to partiledere gav en forsmag på den forestående valgkamp, hvor klimadagsordenen forventes at komme til at fylde en betydelig del.

»Det må I gerne klappe af«

Mette Frederiksen startede dagen ud med at annoncere, at Socialdemokratiet vil rejse to havvindmølleparker ud over de tre, der allerede er planlagt frem mod 2030. Det kaldte på en klapsavle fra salen, mente oppositionslederen.

»Det må I gerne klappe af. Det er jo sådan set udmærket«.

Statsministeren trak dog på skulderen over forslaget, da han stod på talerstolen.

»Jeg kan se, der kører en konkurrence om, hvem der hurtigst kan nævne det højeste tal«, sagde han efterfølgende og lod forstå, at han opfatter det som ganske givet, at der skal opføres flere havvindmølleparker, hvis målene fra Energiaftalen skal nås, eksempelvis at Danmark skal være klimaneutrale i 2050.

Netop det konkrete mål fortalte Mette Frederiksen onsdag, at hun ønsker at rykke fem år frem, så Danmark er fri af fossile brændstoffer i 2045.

At nå i mål fem år før har statsministeren ikke noget imod.

»Kan man nå i mål fem år før, så er det da fint«, sagde han.

Han valgte at lægge vægt på betydningen af internationalt samarbejde, og at Danmarks indsats er ligegyldig, hvis det ikke lykkes at få resten af verden med. Det europæiske samarbejde er altafgørende, mener Løkke.

Frederiksen brugte derimod dele af sin tale på at tale om miljø og biodiversitet i Danmark, hvordan der skal komme flere elbiler på vejene, og om den nye klimalov, hun gerne vil indføre. Oppositionslederen valgte samtidig at række ud til de unge, der fredag klimastrejker i 27 danske byer.

»Vi kan se, at vores børn og unge rykker hurtigere på den her dagsorden, end nogen generation før dem har gjort. De har forstået alvoren, og de sender det meget klare budskab: Vi gider ikke vente i flere år«, sagde hun.