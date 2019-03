Presset på regeringen øges i EU-sag om familiesammenføring

Den danske stat har ulovligt afvist familiesammenføringer af tyrkiske statsborgere.

Det vurderer EU-domstolens generaladvokat ifølge Ritzau i sit forslag til en kommende EU-dom om sagen, der ifølge flere partier på Christiansborg kan blive en bombe under dansk udlændingepolitik.

Generaladvokatens vurdering kommer forud for en længe ventet EU-dom om afvisninger på familiesammenføring af tyrkiske statsborgere.

Danmark har, siden det såkaldte tilknytningskrav blev indført i 2003, afvist familiesammenføring af en række udenlandske statsborgere med henvisning til, at familierne havde større tilknytning til hjemlandet end Danmark.

Det gælder også for tyrkiske statsborgere, og det er det, der har rejst spørgsmålet om lovligheden af de afviste familiesammenføringer.

Tyrkiet har siden 1960’erne haft en aftale med EU, der betyder, at landet på visse områder behandles som var det en del af unionen. Og den aftale bragte i begyndelsen af sidste år Østre Landsret i tvivl om, hvorvidt Danmark ulovligt har nægtet tyrkere familiesammenføring.

I perioden 2004-2015 har flere end 14.000 fået afslag på deres ønske om ægtefællesammenføring. Tyrkere udgør den største gruppe.

Tilknytningskravet blev afskaffet sidste sommer.

Uro på Christiansborg

Flere partier på Christiansborg har fulgt nøje med i retssagen. Hvis Danmark taber sagen risikerer tusindvis af afvisninger om familiesammenføringer at skulle tages om. I december slog Dansk Folkeparti fast, at de vil have aftale med Tyrkiet opsagt.

»Vi fisker efter et svar fra regeringens side i tilfælde af, at vi taber. Vores bud er, at vi opsiger associeringsaftalen med Tyrkiet (Den aftale, som er årsag til, at Danmark risikerer et nederlag ved EU-domstolen, red)«, lød det den gang fra udlændingeordfører Martin Henriksen.

Men det skal vel være via EU?

»Nej, der må vi insistere på, at det alligevel er noget, vi gør. Og så må vi henvise til, at vi har et retsforbehold. Den danske befolkning har af et par omgange bekræftet, at man ønsker at bevare udlændingepolitikken på danske hænder. Så der har Danmark en god sag. Så kan man også kigge på, om man skal udvide det eksisterende forbehold eller lave et nyt forbehold«, sagde Henriksen den gang.

Større konsekvenser

Generaladvokatens indstilling er ikke bindende. Den endelige dom fra EU-domstolen forventes at falde i løbet af de kommende måneder. Taber Danmark sagen kan det også få afgørende indflydelse for personer, der har fået afvist familiesammenføring fra andre lande end Tyrkiet.

Det vurderede Udlændingeministeriet i et svar til Folketinget i december, hvor man understregede, at den endelige dom kan få »betydning for familiesammenføringsafgørelser ... med andre end tyrkiske statsborgere«.

Det betyder, at en dom konkret kan føre til, at alle andre tredjelandsborgere, der er blevet afvist med henvisning til tilknytningskravet, skal have genoptaget deres sager.