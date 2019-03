To ledende DSU'ere trækker sig: Lavede sjov med voldtægt, vold mod kvinder, homoseksualitet og pædofili

Efter opfordring fra ledelsen i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom har to ledende medlemmer i sidste uge valgt at trække sig fra deres tillidsposter. Det sker, efter ledelsen har set en facebooktråd fra 2015, hvor de to mænd sammen med otte andre skrev krænkende beskeder om flere kvinder, mens kvinderne stod på talerstolen under et møde. Tråden blev senere delt med kvinderne.

»Kan i ikke bare nakke hendes knæskaller,« og »der kunne man godt lige snige et par lodne pikkemænd op«.

Blandt andet sådan skrev mandlige medlemmer af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) om kvindelige medlemmer i en privat facebooktråd fra 2015, som Information har set indholdet af.

Facebooktrådens indhold har i sidste uge ført til, at DSU’s ledelse har bedt to ledende medlemmer om at trække sig fra deres tillidsposter. Det ønske har de to medlemmer efterkommet. Desuden har ledelsen bedt et tredje medlem uden ledelsesansvar om at trække sig fra sine tillidsposter.

I tråden laver de tre medlemmer samt syv andre mænd sjov med voldtægt, vold mod kvinder, homoseksualitet, pædofili og hinanden. Beskederne i tråden bliver udvekslet sideløbende med, at de ti mænd sidder til et hovedbestyrelsesmøde i organisationen, hvor forskellige medlemmer går på talerstolen. Flere af beskederne handler om navngivne kvinder fra organisationen, mens de er på talerstolen.

Det er som udgangspunkt en privat tråd kun mellem mændene. Men på et tidspunkt bliver flere af kvinderne tilføjet tråden og ser derefter flere af beskederne om dem selv. Det var »vanvittigt ubehageligt«, siger en af kvinderne, som ønsker at være anonym.

»I lang tid efter frygtede jeg, at andre sad og skrev nedværdigende om mig, mens jeg var på talerstolen.«

Alle ti mænd havde dengang ledende poster i DSU. I dag er flere af dem stadig politisk aktive i organisationen eller moderpartiet Socialdemokratiet.

Det er DSU’s formand, Frederik Vad, der har givet uddrag af tråden til Information. Uddragene fik han i sidste uge af et kvindeligt medlem fra DSU, som bliver nævnt i tråden. Kvinden gjorde også Information opmærksom på tråden i sidste uge. Senere har Information fået tilsendt tråden i sin helhed.

Frederik Vad forklarer, at han har bedt de to medlemmer trække sig, fordi han ikke mener, at man kan sidde i ledelsen, hvis man har skrevet »så grimme ting« om kvindelige medlemmer.

»Det udslagsgivende er konteksten. De har kommenteret om konkrete kvinder, mens kvinderne har stået på en talerstol til et hovedbestyrelsesmøde. Det er enormt grænseoverskridende, og så kan jeg ikke bevare tilliden til, at de her personer kan varetage deres ledende poster,« siger Frederik Vad.

– Det er en privat tråd, som er over tre år gammel. Er det ikke en overreaktion fra din side at bede dem om at trække sig?

»Det synes jeg faktisk ikke. Troværdighed er altafgørende, når man er ledelse i en organisation, hvor der er meget unge mennesker. Vi skal være ekstra forsigtige.«

I sidste uge kom det desuden frem i offentligheden, at den tidligere DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen måtte forlade sin post tilbage i 2017, fordi fem kvinder anklagede ham for at have opført sig krænkende over for dem. Lasse Quvang Rasmussen er ikke en af de 10 mænd, der deltager i facebooktråden.

Kneppe en mindreårig

I tråden bliver der skrevet om i alt syv navngivne kvinder fra DSU. Nogle nævnes bare kort, mens andre bliver omtalt i mange beskeder.

Om en navngiven kvinde står der blandt andet: »Der kunne man godt lige snige et par lodne pikkemænd op«, mens en anden af mændene svarer: »Jeg har i hvert fald en kælder, hun gerne må bo i«. Lige efter skriver et fjerde medlem: »For mange kvinder på talerstolen!!!«

På et tidspunkt skriver en af mændene i tråden »hun er klar«. Herefter deler han et screenshot af en skriftlig samtale, han har haft med en anden navngiven kvinde fra organisationen, hvor hun skriver »HALLO?« til ham.

»… deler du ikke lige (navn på kvinde fjernet, red.)’s nummer?« skriver en anden mand senere om kvinden.

»Så skriver vi lige til hende,« skriver en tredje mand. En fjerde mand deler kvindens nummer i tråden og skriver, at det er »hentet fra medlemssystemet«, som han har adgang til, fordi han besidder en tillidspost. Herefter skriver en femte mand, at »hun får sig en spændende aften«.

Senere i tråden deler mændene også hendes adresse og e-mail, så de andre kan se dem. Kvinden fortæller Information, at hun senere den dag modtog flere beskeder fra nogle af mændene, men at hun ikke fandt dem ubehagelige.

Senere igen deler en af mændene endnu et telefonnummer på en tredje kvinde fra DSU.

En fjerde kvinde bliver omtalt, idet et af de mandlige medlemmer skriver, at »alle skal kneppe en mindreårig! *score.« En anden mand svarer, at en navngiven kvinde »ligner en (mindreårig, red.) … kan det ikke gå an?«.

På et tidspunkt skriver en af mændene om en unavngiven kvinde, mens hun er på talerstolen.

»Kan i ikke bare nakke hendes knæskaller.«

Hertil svarer en anden mand: »Så har hun svært ved at gå på knæ.«

Den daværende DSU-formand, Alexander Grandt, som i 2015 netop var sprunget ud som homoseksuel, bliver også nævnt i tråden. En af mændene i tråden skriver om formanden, mens han er på talerstolen: »Tænk han lytter når kvinder siger noget ...«, hvortil et andet medlem svarer: »Det er fordi han er bøsse.«

Konsekvens i 2015

Kvinden, der kontaktede både Information og Frederik Vad angående tråden, blev tilføjet tråden i Facebook af en af de ti mænd. Det skete samme dag, som den blev skrevet.

Omstændighederne for dette er uklare. Det fremgår af tråden, som Information har set, at én mand tilføjede kvinderne til samtalen. Men ifølge nogle af mændene tiltvang kvinderne sig adgang til den private samtale ved at invitere sig selv til den gennem mandens computer, som han havde ladet stå åbent på bordet.

Ingen af de kvinder, Information har talt med, siger, at de har tiltvunget sig adgang til tråden. Den pågældende mand husker ikke selv, om han tilføjede kvinderne eller ej, og det fremgår ikke af korrespondancen i tråden – der fortsatte efter, at kvinderne var blevet tilføjet – at de skulle have tiltvunget sig adgang. I tråden diskuterer mændene, hvorfor den ene mand tilføjede kvinderne, men der kommer ingen forklaring.