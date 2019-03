S vil have regeringens garanti for mindre kvælstof

Landbruget har indtil videre haft svært ved at leve op til de mål for reduktion af udledningen af kvælstof, som blev aftalt i landbrugspakken.

Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at udledningen kun er reduceret med 12 ton årligt indtil videre. Målet var 1451 ton årligt frem mod 2021.

Derfor vil Socialdemokratiet nu have regeringen til at give en miljøgaranti til danskerne.

Garantien skal sikre, at der hvert år bliver fulgt op på de mål, man har sat sig, så naturen ikke belastes af mere kvælstof, end det er aftalt.

Hvis det ikke sker, må man stramme op og stille mere håndfaste, obligatoriske krav til den enkelte landmand end de frivillige ordninger, der eksisterer nu.

»Problemet med landbrugspakken er, at man har haft et alt for langt sigte, og man har ikke sikret en løbende og kontinuert opfølgning«.

»Det kræver i vores øjne, at man opstiller årlige delmål, og at man påtager sig et større ansvar for at få det til at virke«.

»Det er ikke kun landbrugets ansvar, men også et politisk ansvar«, siger partiets formand, Mette Frederiksen.

Vil stille en miljøgaranti

Selv om der skal være afholdt folketingsvalg senest 17. juni, mener Mette Frederiksen ikke, at det skal afholde regeringen fra at handle nu.

»Regeringen bør kunne se, at vi ikke når i mål i 2021 med det, vi har stillet danskerne i udsigt, og så må den naturlige konsekvens være at indkalde til forhandlinger om, hvordan vi kan rette op på det«.

»Vi kan godt nå at lave en aftale om det her. Der er jo ikke noget, der tyder på, at vi får et valg her og nu«, siger hun.

Hvis det ikke sker, lover hun at føre sit eget forslag ud i livet efter valget, hvis hun bliver statsminister.

»Så vil vi selvfølgelig stille en miljøgaranti om, at vi passer på vores vand og vores natur«.

»Vi vil foreslå etårige mål og sætte stramme frister for, hvornår de skal være opnået«.

»Og det nuværende regeringsflertal vil selvfølgelig også blive inviteret, så vi kan få en langsigtet aftale«, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Socialdemokratiets forslag skal der etableres en national styregruppe, der skal holde øje med kvælstofforbruget og brugen af de såkaldte kollektive virkemidler.

De omfatter skovrejsning og etablering af vådområder. Som en del af landbrugspakken blev der afsat mere end 2,5 milliarder kroner til sådanne projekter.

Mange af pengene står uberørte hen. Interessen har ikke været tilstrækkelig, ligesom ordningerne også er blevet beskyldt for at være for bureaukratiske.

ritzau