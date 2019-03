Portal stopper snyd med vælgererklæringer efter Riskær-finte Mindst to partier har benyttet et smuthul i jagten på at stille op til valg. Nu stopper politisk flertal det.

Alle Folketingets partier har indgået en aftale for indsamling af vælgererklæringer, så de fremover skal indsamles via en offentlig portal på internettet.

Det skal dæmme op for de metoder, som for eksempel Klaus Riskær Pedersen har benyttet, men det får ikke betydning for ham eller hans parti.

»Vi kan ikke leve med, at partier med kreative metoder skyder genvej til en plads på stemmesedlen og dermed potentielt en plads i Folketinget«, siger økonomi- indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en meddelelse.

Han understreger, at der selvfølgelig skal være plads til nye partier, men der skal kun være plads til de partier, der arbejder ærligt og redeligt.

Smuthullet, der skal lukkes, består i, at partier har omgået en periode for eftertænksomhed.

Den fastslår, at der skal gå syv dage, fra en borger første gang siger ja til at give sin underskrift til et parti, til at støtten endeligt bekræftes.

Partiet Klaus Riskær Pedersen og partiet Stram Kurs er gået udenom den proces, så støtterne skrev under digitalt med deres NemID med det samme.

Men det er et smuthul, som et bredest muligt flertal i Folketinget nu vil stoppe.

Partierne bag den nye aftale mener, at proceduren for indsamling af vælgererklæringer bliver mere brugervenlig for både vælgerne og partierne.

Den nye portal skal udvikles og sættes i drift hurtigst muligt.

Valgreglerne giver ikke mulighed for at sanktionere partier, der bryder reglen om syv dages eftertænksomhed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har flere gange bedt Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen om at stoppe.

ritzau