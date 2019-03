Liberal Alliances Christina Egelund ikke er stolt af burkaforbuddet: »Men jeg skammer mig ikke over noget i regeringsperioden«

Mens I har siddet i regering, har I måttet give afkald på topskattelettelser, minusvækst i det offentlige, lempelse af offentlighedsloven, og I har været med til at indføre burkaforbud. Hvad er du mest stolt af fra jeres regeringsperiode?

»Tre ting: Jeg er helt overordnet stolt af, at vi har vist os parate til at påtage os det ansvar, det er, at gå i regering – særligt i betragtning af, at vi er et parti, der er ti år gammelt. Jeg er stolt af, at vi har sænket skattetrykket markant – vi har lempet skatter for over 21 milliarder kroner – og så er jeg stolt af, at vi er lykkedes med at få indlemmet langt mere frihed i folkeskolen«.

Hvad er du mindst stolt af?

»Jeg skammer mig ikke over noget i regeringsperioden, fordi vi har indgået kompromiser med åben pande. Hvis jeg skal pege på en ting, jeg synes har været mest ærgerlig, er det den symbolpolitiske debat omkring burkaforbuddet«.

Sagen kort LA i regering Hvem? Christina Egelund, politisk ordfører for Liberal Alliance Hvad? Partiet har måttet opgive at få gennemført store mærkesager undervejs og er faldet i meningsmålingerne, siden de gik i regering Hvorfor? Før partiet gik i regering, stod de fast på ultimative krav, som de har måttet opgive at få igennem. Har det været det hele værd at sidde i regering?

Som en del af regeringen har I alligevel været med til at indføre et burkaforbud. Er det ikke at snyde de vælgere, som har stemt på jer, når I som liberalt parti er med til at indføre et tiltag som det?

»Jeg går ikke ind for burkaforbuddet, og jeg har i øvrigt heller ikke stemt for det. Der er et massivt flertal i Folketinget, som synes, man skulle indføre burkaforbud. Vi valgte at fritstille vores medlemmer, så de kunne stemme, som de syntes. Det synes jeg sådan set er en god liberal tradition«.

Det ændrer jo ikke på, at I som regeringsparti er med til at indføre det.

»Men vi var jo ikke nogen drivende kraft i, at det blev indført. Det er blevet indført, fordi der var andre partier, som var drivende kraft i, at det skulle ske«.

Men hvordan kan du retfærdiggøre, at I som liberalt parti er med til at indføre det?

»Hvis man synes, at ikkeliberale forslag ikke skal gennemføres, skal man styrke de liberale partier, og det er op til vælgerne. Hvis man gerne vil have mere liberal værdipolitik, skal man stemme på liberale partier, og ikke partier, der går ind for burkaforbuddet«.

En klar mærkesag for jer er at få sænket topskatten. Før I gik i regering, var det også et ultimativt krav, men det har I måttet give køb på. Hvordan kan du forsvare det?

»Vi gik til valg på helt at fjerne topskatten, og jeg tror, det er fair at sige, at hvis nogen har kæmpet indædt for at få sænket topskatten, er det Liberal Alliance. Derfor er jeg ærgerlig over, at iveren ikke har været større i den borgerlige blok efter at gøre noget ved en så forvridende skat«.

Det slider at tage ansvar, men det betyder ikke, at det ikke er det værd. Christina Egelund (LA)

I måtte ret tidligt erkende: Vi kan ikke få gjort noget ved det her.

»Ja«.

Hvordan mener du så, I har kæmpet indædt for det?

»Hvis ikke vi havde kæmpet indædt for det, var det ikke blevet så stort et slagsmål. Hvis noget bliver til et politisk slagsmål, er det, fordi nogen insisterer, og det gjorde vi i Liberal Alliance. Det er klart, at kampen havde været lettere, hvis opbakningen havde været større i resten af det borgerlige Danmark. Jeg synes, vi har gjort vores, men det er klart, at 13 mandater gør det ikke alene«.

Men vælgerne kan jo ikke mærke, hvor stort et politisk slagsmål, det har været.

»Jeg tror, mange vælgere godt har kunnet se, at vi har kæmpet hårdt. De vælgere, som hepper på, at topskatten skal sænkes eller fjernes, skal stemme på det parti, der mener det og er villig til at kæmpe for det«.

I går også ind for minusvækst i den offentlige sektor, men det offentlige forbrug stiger fortsat hvert år, selv om I sidder i regering. Hvordan kan I lade det ske?

»Det vigtige for os er, at balancen mellem den offentlige økonomi og den private økonomi går i den rigtige retning. Det vil sige, at den private økonomi stiger mere end den offentlige. Det har den gjort i denne valgperiode«.

Går I så ikke ind for minusvækst i det offentlige?

»Jo, det gør vi«.