Næstforperson og hovedbestyrelsesmedlem trækker sig: Uffe Elbæk beskyldes for at udnytte sin position og hænge folk ud

Et af de ledende medlemmer af Alternativets hovedbestyrelse melder sig nu ud af partiet i protest mod Uffe Elbæks ledelsesstil.

»Efter at have indtrådt i ’partiledelsen’ har jeg været vidne til flere begivenheder, som gør at jeg ikke længere kan støtte op om den politiske ledelse i Alternativet – og jeg kan derpå konkludere, at det ikke er muligt for mig, at leve op til ansvaret som næstforperson for hovedbestyrelsen«, skriver Vilhelm Stamp Nordahl Møller på Facebook.

I opslaget begrunder han udelukkende sin beslutning med den opførsel partiets stifter og politiske leder praktiserer.

»Jeg har set den pågældende person hænge medlemmer og hårdtarbejdende frivillige ud til møder med repræsentanter fra store dele af baglandet. Jeg har også set den pågældende person stille spørgsmålstegn ved helt basale dele af partiets medlemsdemokrati. Principper har været ikke eksisterende, og magten er blevet brugt beregnende og til gavn for egne interesser«, skriver Vilhelm Stamp Nordahl Møller.

Han undlader at nævne navnet på den person, kritikken er rettet mod, men han lader ingen tvivl være om, at det er rettet mod Uffe Elbæk.

»At være stifter og politisk leder af et parti er et kæmpe ansvar, hvor der automatisk medfølger en massiv uformel magt. Det kræver en stor integritet og professionalisme at leve op til det ansvar og udøve den magt på retfærdig vis. Nogle vokser med opgaven, andre ender med at udnytte deres position til eget incitament – jeg oplever at sidste scenarie er tilfældet hos Alternativet«, skriver Vilhelm Stamp Nordahl, der samtidig meddeler at han har meldt sig ind i Socialdemokratiet.

»Hovedbestyrelsen er den formelle ledelse og det øverste organ i partiet. Men det har længe været smerteligt tydeligt for mig, at den reelle ledelse er placeret hos den ovenstående beskrevne person, og at dennes uformelle magt længe i realiteten har overtrumfet den formelle ledelse«.

Mangel på integritet

Og Vilhelm Stamp Nordahl Møller får nu følgeskab af Theis Krarup Hansen, der også på Facebook meddeler at han er færdig med partiet.

»Jeg kan ikke længere stå inde for at bidrage til et et projekt, der politisk ledes af folk, der udviser en fuldstændig mangel for forståelse for, hvor organisationen er i dag, tilsyneladende reelt sætter egne behov over Alternativets og fremtidens, og som udviser en eklatant mangel integritet og/eller kompetencer,« skriver han.

Politiken har talt med Uffe Elbæk, der ikke ønsker at kommentere kritikken. På Twitter skriver han dog, at man i et politisk parti ikke kan »gøre alle glade«.

Selvom jeg gerne ville, kan man i et politisk parti og bevægelse ikke gøre alle glade. Man skal kun være i Alternativet, hvis man har lyst til det. Tak for indsatsen til de, der har været med undervejs, men som nu vil noget andet #dkpol — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) 29. marts 2019

Alternativets presseafdeling henviser til hovedbestyrelsens forperson, Poul Brandrup, angående udtalelser, som vi fortsat afventer svar fra.