Uffe Elbæk efter faneflugt: Man kan ikke gøre alle glade

Næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller og bestyrelsesmedlem Theis Krarup Hansen, begge fra Alternativets hovedbestyrelse, har i dag valgt at fratræde deres poster i protest mod ledelsesstilen partiet.

Uffe Elbæk ønsker ikke at kommentere sagen over for Politiken, men på Twitter takker han for deres indsats og konstaterer.

»Man kan ikke gøre alle glade i et politisk parti eller bevægelse«.

Selvom jeg gerne ville, kan man i et politisk parti og bevægelse ikke gøre alle glade. Man skal kun være i Alternativet, hvis man har lyst til det. Tak for indsatsen til de, der har været med undervejs, men som nu vil noget andet #dkpol — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) 29. marts 2019

Både Theis Krarup Hansen og Vilhelm Stamp Nordahl Møller har meddelt deres fratrædelser på Facebook. Sidstnævnte meddeler i samme ombæring, at han har meldt sig ind i Socialdemokratiet.

Politiken havde en aftale med forperson for hovedbestyrelsen Poul Brandrup, som skulle kommentere sagen. Han har efterfølgende ikke svaret på adskillelige telefonopringninger.

I et mailsvar skriver partiets presseafdeling på vegne af Poul Brandrup følgende:

»Jeg vil sige tak til dem for den tid, de har engageret sig i Alternativet. De har meldt sig ud med en kritik, som jeg ikke kan genkende som forperson for Alternativets hovedbestyrelse«.

Specifikt om næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller tilføjer han:

»At Vilhelm nu vælger at være medlem af Socialdemokratiet er kun godt, for vi skal dele os efter anskuelse, og hvis han – for mig noget overraskende – er mere enig med Socialdemokratiets politik, er det der, han skal lægge sine kræfter«.