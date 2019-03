Udmeldelser fyldte »overhovedet ingenting« på ekstraordinært møde i Alternativets hovedbestyrelse

Men skal I se nærmere på, om der skal gøres noget ved ledelsen?

»Vi har vedtægter. Medlemmerne vælger dem, de vil have til at løfte forskellige opgaver. Det er nøjagtigt det samme som i alle mulige andre organisationer – politiske partier eller Danmarks Naturfredningsforening. Det er der ikke noget mærkeligt i«.

Men nu spørger jeg dig. Synes du, der skal ses nærmere på ledelsen?

»Nej, det synes jeg ikke. Vi skal have gode diskussioner om, hvordan vi vil have tingene gjort, og det har vi i ledelsen. Og så har medlemmerne adgang til at stemme på dem, som de mener bedst kan løse opgaver i ledelsen. Der er jo ingen konkrete problemer, vi skal forholde os til. Det her er en generel diskussion om, hvordan vi får løst en opgave, og hvem der er villig til at stille op«.

Men er det ikke et meget konkret problem, når to går ud og siger, at Uffe Elbæk har udnyttet sin position og hængt folk ud?

»Jeg tror ikke, at nogen, der har været i Alternativet de senere år og har arbejdet sammen med vores folketingsgruppe, kan kende det billede. Der er ingen, der ser Uffe (Elbæk, red.) agere på den måde. Hvad der er den konkrete begrundelse for, at nogen går ud og siger et eller andet, kan jeg ikke andet end at spekulere i, og det gider jeg ikke. Det, jeg må tage udgangspunkt i, er, at der er megen stor og bred opbakning til Uffe Elbæk og den rolle, han har. Det er ikke nogen let rolle, og vi er rigtig glade for, at han har den rolle og påtager sig det lederskab, der ligger i det«.

Det er offentligt kendt, at Uffe Elbæk ser sig selv som statsministerkandidat. Man kan argumentere for, at de historier, der i går kom frem, sår tvivl om hans evner til at lede. Er du enig i den betragtning?

»Nej, det er jeg ikke«.

Sætter egne behov over partiets

Fredag valgte næstforperson i Alternativets hovedbestyrelse, Vilhelm Stamp Nordahl Møller, at smække med døren og forlade partiet. Kort efter fulgte også hovedbestyrelsesmedlem Thei Krarup Hansen. Begge meddelte deres afgang på Facebook, hvor de samstemmigt udtrykte, at beslutningen var truffet i protest mod Uffe Elbæks ledelsesstil.

»Efter at have indtrådt i ’partiledelsen’ har jeg været vidne til flere begivenheder, som gør, at jeg ikke længere kan støtte op om den politiske ledelse i Alternativet«, skriver nu tidligere næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller på Facebook.