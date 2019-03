Blå blok er splittet om hemmelige penge: »Venstre må selv ligge og rode med, hvad de gør. Men det er ikke noget, vi bruger«

Igen viser det sig, at en Venstreprofil har modtaget donationer splittet op i beløb, der betyder, at donoren kan holdes hemmelig. K og DF er kritiske, mens Liberal Alliance ikke ser et problem.

Nogle gange er det ikke nok blot at overholde loven. Eller er det?

Spørger man partisekretærerne i blå blok, er der ikke udpræget enighed om netop dette.

Anledningen til overhovedet at stille spørgsmålet er, at Venstreprofilen Marcus Knuth i 2015 modtog 40.000 kroner fra erhvervsmanden Fritz Schur – men da beløbet blev delt i to, blev donorens navn ikke offentliggjort. Ifølge loven om partistøtte skal giveren oplyses, når beløbet overstiger 20.000 kroner.

Hos Dansk Folkeparti er man ikke begejstret for fremgangsmåden med at splitte donationer op og dermed holde donoren hemmelig.

»Det er ikke ulovligt, men det er ikke efter lovens ånd, at man gør det der«, siger partisekretær i Dansk Folkeparti Poul Lindholm Nielsen.

»Venstre må selv ligge og rode med, hvad de gør. Men det er ikke noget, vi bruger«, tilføjer han.

Vi overholder reglerne. Det gør Venstre også Leif Mikkelsen, organisatorisk landsformand i Liberal Alliance

K: Ikke en god ide

De hemmelige donationer til Marcus Knuth er ikke den første sag af sin art i Venstre. Tidligere på måneden kom det frem, at politisk ordfører Britt Bager havde modtaget 100.000 kroner i partistøtte fra en anonym donor, hvor donationerne på samme vis var splittet op. Selv om den slags donationer ikke er ulovlige, er de i strid med lovens formål, vurderer juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet i dagens Politiken.

Det Konservative Folkeparti er ligesom Dansk Folkeparti kritiske over for fremgangsmåden.

Partiets generalsekretær Søren Vandsø siger:

»Det er ikke en metode, jeg har kendskab til, at nogle af vores folk bruger, og vi bruger den slet ikke centralt. Vi synes ikke, det er en god ide«.

Hvorfor ikke?

»Fordi flere eksperter har udtalt, at det ikke er i lovens ånd, at man som holdingselskab eller person udfordrer lovgivningen på den måde. Det er jeg egentlig enig i«, siger Søren Vandsø.

Det er jo ikke ulovligt?

»Nej. Men der er meget fokus på partiernes tilskud, og det er der med rette, det er helt okay. Det her er et af de tilfælde, hvor det ikke er ulovligt, og partierne selv må afgøre, hvad de vil gøre, men det er ikke en metode, vi bruger«.

Hvorfor er det okay med fokus på tilskud til partierne?

»Det er en del af den demokratiske debat, at der skal være åbenhed omkring, hvad der foregår, og at man også kan se partitilskud«, siger den konservative partisekretær.

LA afviser lovens ånd

Venstres partisekretær Claus Richter henviser via sms til Marcus Knuth og kredsformanden i den konkrete sag og svarer ikke på, om Venstre generelt bakker op om proceduren.

Hos Liberal Alliance kan Leif Mikkelsen ikke se problemet.

»Vi overholder reglerne. Det gør Venstre også«, siger han.

Ifølge en juraprofessor er det ikke i lovens ånd?

»Jeg kender ikke ånden, det ved jeg heller ikke, om han gør«.

Så det er ikke noget, du forholder dig til – om det er i lovens ånd…

»Nej, det er det ikke. Vi følger reglerne. Jeg har ikke hørt noget om nogen ånd, der er vedtaget«.