Bitter start på valgkamp: Lars Løkke bruger Helle Thorning mod Mette Frederiksen

I den første duel mellem statsministerkandidaterne Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen på DR skød Lars Løkke med skarpt mod oppositionslederen og kaldte Socialdemokratiets pensionsudspil for et af de største blufnumre i dansk politik i generationer:

»Enten vil der være massivt skuffede forventninger, der får Helle Thorning-Schmidt til at ligne en, der holder løfter, eller også kommer der et stort hul i statskassen«, sagde en angrebslysten Lars Løkke Rasmussen og tilføjede:

»Du er hamrende ukonkret om, hvem der i den ene gruppe og i den anden gruppe, men det, du gør, er, at du deler landet«, sagde statsministeren.

Den socialdemokratiske formand afviste kritikken og fastholdt, at der skal laves en pensionsordning, som kommer dem til gavn, der har været længst på arbejdsmarkedet og dem, som er mest nedslidte.

Valget er endnu ikke udskrevet, men statsminister Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tyvstartede på valgkampen, da de tørnede sammen i DR her til aften om sundhed, pensioner, miljø og klima.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efterlyste flere gange svar fra S-formand Mette Frederiksen på, hvem der kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på pension.

Det fik den socialdemokratisk partiformand til at give igen og beskylde Lars Løkke Rasmussen for at være årsagen til, at flere nedslidte danskere er kommet i klemme.

»Du har ødelagt deres efterløn«, lød det fra Mette Frederiksen.

Det fik statsministeren til straks at replicere.

»Du har ødelagt deres seniorførtidspension«, sagde han med henvisning til Mette Frederiksens fortid som beskæftigelsesminister.

Mere forsonende toner lød det fra de to politiske hovedmodstandere, da temaet kom til klima- og miljøpolitik.

Her var der nogenlunde enighed om retningen og diskussionen handlede mere om, hvornår det var muligt at gøre landet CO2-neutralt.

Lidt kritik var der dog fra Mette Frederiksen:

»Det er for fodslæbende. Der er lidt for meget zigzag. Vi har behov for ikke bare at bekæmpe klimakrisen, men også sørge for mere biodiversitet«, sagde hun og mente især, at regeringens miljøkrav til landbruget har været for slappe.

Lars Løkke Rasmussen og blå blok er i de seneste måneder blevet presset af dårlige meningsmålinger, som i øjeblikket giver Mette Frederiksens røde blok et solidt forspring.

VLAK-regeringen har senest forsøgt at komme i offensiven med en aftale på sundhedsområdet, hvor der forleden blev indgået med Dansk Folkeparti.

Den aftale indebærer en lukning af regionerne og de fem regionsråd, hvilket Socialdemokratiet er uenig i.

Mette Frederiksen foreslog under debatten, at hun og Lars Løkke Rasmussen indgår en aftale om, at der bliver sat økonomi af til at imødekomme de udfordringer, der er, fordi der bliver flere børn og ældre i fremtiden.

Statsministeren undlod at svare direkte på den opfordring.

Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men skal afholdes senest 17. juni.