Overblik: Her er seks radikale krav til Mette Frederiksen, før hun kan blive statsminister

Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard stiller i dagens Berlingske krav til, hvad der skal til, før han vil støtte S-formand Mette Frederiksen som Danmarks næste statsminister.

Det har han gjort før.

Her er et overblik over de radikale krav:

Nej til paradigmeskifte

I Berlingske kræver Morten Østergaard tirsdag, at Mette Frederiksen skal tage et opgør med centrale dele af det paradigmeskifte, som blev indgået af regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2019, og som Socialdemokratiet stemte for.

Paradigmeskiftet dækker over flere politiske tiltag, der har det sigte, at den enkelte flygtninge fremover ikke skal integreres, men i stedet forberedes på hjemsendelse hurtigst muligt.

»Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå. Kan vi ikke, kan vi ikke støtte en regering - og så er vi imod«, siger Morten Østergaard, der svarer ja på spørgsmålet om, om han i så fald vil udtrykke mistillid.

Konkret taler Østergaard for at belønne de flygtninge, der tager arbejde eller uddannelse. Med paradigmeskiftet blev det understreget, at netop arbejde og uddannelse skal tælle mindst muligt med i vurderingen af, om en flygtning skal have ophold i Danmark.

Uafhængig af DF

Morten Østergaard har også tidligere langet ud efter Socialdemokratiets udlændingepolitik.

Efter Mette Frederiksen sidste år meldte ud, at hun planlægger at danne en socialdemokratisk etpartiregering, svarede Østergaard, at han ikke vil være støtteparti for en regering, der laver udlændingepolitik med Dansk Folkeparti.

»Jeg garanterer, at vi efter næste valg kun støtter en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik«, sagde Østergaard, da han i juni sidste år holdt tale på Folkemødet på Bornholm.

Skriftlig aftale

Morten Østergaard har også krævet en skriftlig aftale med Mette Frederiksen, inden hun med hans støtte kan danne en ny regering. Aftalen skal både indeholde en retning for udlændingepolitikken, men også for andre områder, mente Østergaard, der dog blev afvist af Socialdemokratiet.

»Inden vores mandater kan tælles med, skal der være en politisk aftale, som sikrer, at vi ikke bare får en ny regering, men også får en ny politisk retning for Danmark. Den retning vil adskille sig markant fra det, danskerne får, hvis Dansk Folkeparti er grundlag for en regering«, sagde Morten Østergaard i august 2018 til Berlingske.

EU-politikken

Endelig vil Morten Østergaard også have ændringer på den del af Socialdemokratiets udlændingepolitik, der vedrører EU. Han vil ikke støtte Mette Frederiksen (S) som statsminister, hvis hun vil fjerne muligheden for spontant at søge asyl på dansk jord og i stedet indføre såkaldte modtagecentre uden for EU – medmindre det er en fælles aftale med de øvrige 27 EU-lande.

At der ikke længere skal kunne søges asyl ved den danske grænse er ellers en central del af Socialdemokratiets udlændingepolitik.

»Vi kan ikke støtte en regering, som vil erklære, at Danmark bør stoppe asylbehandling ved grænsen og kun sende flygtninge til danske modtagecentre uden for Europa. Hvis Danmark begynder at gå enegang i EU på den måde, så får vi aldrig en fælles løsning på flygtningeproblematikken«, sagde Morten Østergaard til Politiken i juli 2018.