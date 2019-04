Kristian Thulesen Dahl tvivler på alliance med S: »Der skal andre med om bord: Og hvem er det?«

Hvis Mette Frederiksen får et flertal bag sig efter et Folketingsvalg bliver det »et chancesejlads« på udlændingeområdet, mener formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

Det er reaktionen på, at formand for Det Radikale Venstre Morten Østergaard tirsdag meddelte, at partiet kun vil støtte op om Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun vil gøre op med den nuværende udlændingepolitik. Morten Østergaard forlanger, at Mette Frederiksen som statsminister tilbageruller paradigmeskiftet, der betyder, at hovedformålet med udlændingepolitikken er at sende flygtninge tilbage til oprindelseslandet frem for at integrere dem i Danmark.

Dermed forlanger Østergaard, at Socialdemokratiet lægger afstand til Dansk Folkeparti, der er hovedarkitekterne bag paradigmeskiftet, og som Mette Frederiksen gentagne gange har tilkendegivet, at hun gerne vil samarbejde med på udlændingeområdet efter et valg.

Kristian Thulesen Dahl, har du tillid til, at en S-regering kan føre en ligeså stram udlændingepolitik efter Radikales udmelding i dag?

»Nej. Jeg frygter, at Socialdemokratiet, når det kommer til stykket, vil gribe ud efter magten og være parat til at gå på kompromis. Det er ikke fordi, jeg ikke anerkender og tror, at Mette Frederiksen selv ønsker at videreføre en stram udlændingepolitik. Men i magtpartier, som griber ud efter statsministerposten - Socialdemokratiet og såmænd også Venstre - vil man være tilbøjelig til at gå på kompromis med politikken for at få fat i statsministerposten som det vigtigste. Det er klart med de fire partier (Enhedslisten, Alternativet, SF og Det Radikale Venstre red.), der er rundt om Socialdemokratiet, og som erklærer, at de vil have rullet udlændingepolitikken tilbage, så er der en reel risiko for, at det er det, der kommer til at ske, hvis flertallet skifter«.

Det mest sandsynlige i den situation vil være, at vi får et tilbageslag, og at vi får de stramninger, vi har lavet de senere år, rullet tilbage igen Kristian Thulesen Dahl (DF)

Du har tidligere ikke lagt skjul på, at det er din ’plan b’ at støtte op om Mette Frederiksen. Er din tillid til, at hun kan føre den stramme udlændingepolitik, som du vil have, blevet mindre i dag?

»Min tillid til, at hun egentlig selv ønsker det er ikke blevet mindre«.

Men at hun kan komme igennem med det?

»Det er klart, at min tro på, at hun vil kunne komme igennem med at videreføre en stram udlændingepolitik er blevet mindre med meldingen fra de radikale«.

Kristian Thulesen Dahl ser Radikale Venstres melding som ultimativ og som et signal om, at Mette Frederiksen ikke kan sætte sig i statsministerstolen, medmindre hun bøjer sig for kravet.

»Det er derfor, det er så skelsættende det her«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Morten Østergaard svarer i dagens Berlingske ja til, at han er parat til at udtrykke mistillid til Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun ikke imødekommer de radikales krav.

Hvis Morten Østergaard erklærer mistillid til hende, er du så klar til at hjælpe hende ud af den kattepine?

»Jeg vil holde fast i, at de mandater, Dansk Folkeparti får på en valgdag altid skal bringes i spil. De skal altid prøve at søge indflydelse og aldrig sætte sig i et hjørne og være vrisne og surmulende over, hvordan Folketinget i øvrigt er sammensat«, siger Thulesen Dahl, der dog har svært ved at forestille sig, at det vil blive relevant.