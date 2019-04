»Det går op, og det går ned, men det skal nok gå«: Schlüter fylder 90 år i dag

Med de magtbeføjelser og den fokus, der naturligt knytter sig til embedet som regeringschef, er det ikke mærkeligt, at netop de skiftende statsministre har for vane i løbet af karrieren at levere en oneliner eller to, der flytter så dybt ind i det danske sprog, at udtrykket kommer til at leve i sin helt egen ret.

De fleste har glemt, hvilket holdningsskifte Jens Otto Krag (S) sigtede til, da han sagde sine berømte ord om, at »man har et standpunkt, til man tager et nyt«.

Alligevel giver citatet stadig mening for mange.

Tidligere statsminister Poul Schlüter (K) har adskillige af den slags bonmoter på samvittigheden. I flæng kan nævnes: »Det skal være lettere at være dansker«. »Det går op, og det går ned, men det skal nok gå«. »Ideologi er noget bras«. »Det går ufattelig godt«. »Unionen er stendød«. »Vist er jeg konservativ, men ikke så meget, at det gør noget«.

Endelig er der det nok mest berømte citat, som dagens fødselar formentlig er mindst stolt over: »Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet«.

Schlüters statsministerepoke, der strakte sig fra september 1982 til januar 1993, brød med flere af de gængse tyngdelove i dansk politik. Siden 30’erne havde statsministre af borgerlig observans som regel været parenteser, der fik overdraget styringen i en enkelt valgperiode, indtil nok en socialdemokratisk leder overtog Statsministeriet igen.

Alene af den grund var det en enestående præstation, at manden, der i folkemunde gik under prædikatet ’parfumesælgeren’, opnåede genvalg ved fire valg i træk.

DEN SØNDERJYSKE grosserersøn, der er uddannet cand. jur., blev allerede betragtet som en klassisk overgangsfigur, da han i 1974 blev valgt som konservativ partiformand. Han kom til efter års opslidende magtkampe mellem partiets to fløje, forankret i støtter til henholdsvis Erik Ninn-Hansen og Erik Haunstrup Clemmensen.





»Jeg har min egen lille hyphest«, svarede Schlüter dengang, når folk forsøgte at afæske ham et svar på, hvilken af de konservative heste han holdt på. Da daværende statsminister Anker Jørgensen gav op i 1982, var det ikke givet, at Schlüter skulle have statsministerposten i en borgerlig regering.

Ved dronningerunden i 1981 havde både Venstre, CD, Retsforbundet, Fremskridtspartiet og Konservative selv peget på Venstres formand, Henning Christophersen, som forhandlingsleder. Men siden havde tingene flyttet sig. I erindringsbogen ’Sikken et liv’ beretter Schlüter om det »benhårde« møde mellem V og K om, hvem der skulle have statsministerposten:

»Venstre var erfarne nok til at vide, at vi havde esset på hånden, fordi flest mandater havde peget på mig. Så i løbet af omkring en halvanden times tid blev vi smukt enige. Jeg skulle være statsmister«.

LETTE TIDER var der bestemt ikke tale om.Voksende statsgæld, galopperende udlandsgæld, tårnhøje renteniveauer og en lige så høj arbejdsløshed var sammen med inflationen blandt de mange sorte skyer, der hang over dansk økonomisk politik.

Svaret blev en stram økonomisk politik på en række fronter. Fastkurspolitikken, afskaffelsen af de automatiske dyrtidsreguleringer og kartoffelkuren blev tidens svar på udfordringerne.

Det var barske løjer, som vælgerne i høj grad belønnede. De 23,4 procent af vælgerne, der ved valget i 1984 stemte 42 konservative mandater på tinge, har de konservative aldrig siden været i nærheden af.

Blandt tidens øvrige afgørende spørgsmål var opgøret om dansk tilslutning til EF-pakken i 1986 og senere om sikkerhedspolitikken i forbindelse med det såkaldte atomvalg i 1988.





POUL SCHLÜTER KOM TIL magten undervejs i en valgperiode og forlod den igen på samme måde. I flere bøger har Poul Schlüter givet udtryk for forbitrelse over sin skæbne i Tamilsagen, der endte med at fælde ham i 1993.