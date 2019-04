Partitjek: Skal børnene ud af Sjælsmark?

V: Ingen vej udenom

»De har fået afvist deres ansøgning om at få ophold i Danmark. Så skal man være på et udrejsecenter, indtil man er rejst ud«, siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V), der derfor vil lade børn blive boende.

SF: Ingen børn på Sjælsmark

»Der skal ikke være børn på Sjælsmark. Børnefamilierne skal ud«, siger udlændingeordfører Holger K. Nielsen (SF) og uddyber: »Når man laver et udrejsecenter, hvor man tilsyneladende har gjort alt, hvad man kunne for, at det skal være så ubehageligt som muligt, må man i det mindste sige, at så er det altså ikke flere år, man skal kunne være der. Så er det bare den sidste periode«.

Alternativet: De skal helt ud

»De skal helt ud af udrejsecenteret. Vores forslag er, at kommunerne skal finde en bolig ude i samfundet til børnefamilierne indtil umiddelbart før hjemrejse. Og når vi siger umiddelbart før, er det måske 14 dage, de kan få lov til at bo på Sjælsmark, inden de skal rejse«, siger udlændingeordfører Carolina Magdalene Maier (Alt.).

K: Bedre forhold for børn

»Udgangspunktet er, at når man ikke har ret til at være i Danmark, så skal man være på et udrejsecenter, indtil man rejser ud af Danmark. Dog ser vi gerne på, hvordan vi kan forbedre forholdene i forhold til børnene på baggrund af rapporten fra Røde Kors (der udkommer fredag, red.)«, skriver politisk ordfører Mette Abildgaard (K) i en mail.

R: Kun kort tid

»Børnefamilier skal ikke opholde sig på Sjælsmark i længere tid. De skal først på centeret lige inden udrejse. Det er meget, meget kort tid, man skal befinde sig der«, siger integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) og tilføjer: »Det får ikke familierne til at rejse hjem, at man ødelægger børnenes liv«.

S: Forhold bør forbedres

»Folk har søgt asyl, de har fået advokater, tolke og i sidste ende har en dommer banket i bordet og sagt: I har ikke brug for beskyttelse. Hvis vi accepterer, at folk kan modarbejde og nægte at efterleve myndighedernes afgørelse og få en tilværelse i Danmark, så har vi de facto fri indvandring fra de lande, som ikke tager imod deres egne statsborgere«, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), der dog understreger, at forholdene for børnene bør forbedres.

EL: Børn skal uden for Sjælsmark

»Ja. Vi skal tilbage til den aftale, vi indgik med den gamle regering om, at børnene skal være uden for Sjælsmark, når de er blevet afvist. Og kun umiddelbart op til en udsendelse kan man flytte børnefamilierne til et udrejsecenter. Antallet af børn på Udrejsecenter Sjælsmark stiger dag for dag. Og intet tyder på, at det vil ændre sig, tværtimod. Det er derfor mere vigtigt end nogensinde, at der bliver sat ind over for denne mishandling af børn, som for altid vil give dem ar på sjælen«, siger udlændingeordfører Søren Søndergaard (EL).

DF: De er her ulovligt

»Nej. Det er en balancegang. Vi skal selvfølgelig sikre nogle forhold, som vi kan være bekendt i forhold til børnene, men samtidig skal vi også stå vagt om den stramme asylpolitik. Og hvis vi begynder at flytte folk ud af centrene, så begynder vi at udviske forskellene på dem, der er her lovligt, og dem, der er her ulovligt. Og så kan det hele jo sådan set være lige meget«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

LA: Børnene skal blive

»Det er bestemt en tragisk situation, men det er familier, som er udvist, og jeg synes, at de skal rejse tilbage. Derfor mener vi, at børnefamilierne skal blive på Sjælsmark«, siger udlændingeordfører Joachim B. Olsen (LA) og uddyber: »Man skal behandles ordentligt, når man er i Danmark, og det synes jeg grundlæggende, at man bliver, men det er en svær situation på Sjælsmark lige nu. På den ene side skal man behandles ordentligt, og på den anden side skal der være et incitament til, at familierne rejser hjem igen«.