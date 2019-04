Lokalt drama i Venstre-højborg giver kristendemokraterne håb om at komme i Folketinget med en tidligere V-politikers hjælp

Egentlig spiller kommunikationskonsulenten Svend Boye Thomsen kun en lidt kuriøs birolle i den her historie, men da han står bag det saftigste citat, begynder vi hos ham.

For som Thomsen forklarer om et spektakulært politisk opgør mellem Kristendemokraterne og Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune:

»Folk ovre i København kommer ikke til at forstå det her, før valget har været afholdt. Det var lige som med Donald Trump ovre i Michigan. Der var ingen, der troede på, at han kunne vinde Michigan«.

Vi vender tilbage til Svend Boye Thomsen.

Opgøret i det vestligste Danmark op til det nærtstående folketingsvalg er opsigtsvækkende. Det er historien om en usædvanlig politisk duel, der ved første øjekast ligner Davids kamp mod Goliat, men som rummer store perspektiver for et af Danmarks absolut mindste partier. Og så handler det måske også lidt om forholdet til Gud.

Kristendemokraterne er et parti, der normalt skal sætte pris på enhver mulighed for at få landsformand Stig Grenov omtalt i medierne. Men sådan ser det langtfra ud for hans partifælle, efterskoleforstanderen Kristian Andersen, der er opstillet i Ringkøbing i Vestjyllands Storkreds.

Foto: Roald Als/POLITIKEN

Ringkøbing er blandt landets største Venstrehøjborge, men Kristian Andersen fik et kanonvalg ved det seneste kommunalvalg i 2017, og partiet fordoblede mandaterne i byrådet til seks. Nu gælder det Folketinget, og jagten er sat ind på at score et såkaldt kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Manøvren vil kræve omkring 18.000 stemmer i kredsen og vil betyde, at partiet så ikke behøver komme over spærregrænsen på to procent på landsplan.

Og selvom der er lang vej til 18.000 fra de cirka 7.600 stemmer ved valget i 2015, er der flere ting, der gør Venstrefolk på egnen bekymret og Kristian Andersen optimistisk.

Den første duel

For under et år siden forlod den lokale stemmemagnet, tidligere V-minister og mere end gennemsnitligt kristne Esben Lunde Larsen, politik. Og mens den nye V-kandidat, Kenneth Mikkelsen, bor i Herning og altså ikke helt siges at være en lokal Ringkøbing-kandidat, gør det modsatte sig gældende for Kristian Andersen, der ved kommunalvalget fik flest personlige stemmer af alle i kommunen og en post som anden viceborgmester.

For nyligt kunne Dagbladet Ringkøbing-Skjern ligefrem byde velkommen til »den første duel« mellem Mikkelsen og Andersen. På lokalavisen er det journalist Anne-Mette Skaanning, der særligt følger sagen, som hun ikke tøver med at kalde valgets mest interessante opgør på egnen.

»I vores del af landet, Ringkøbing-Skjern Kommune, er der stort fokus på det med at have en lokal repræsentant i Folketinget, og det har i en menneskealder været Venstre, der havde den lokale mand i Folketinget«, forklarer hun og tilføjer:

»Venstre er pivbange for, hvor mange vælgere Kristendemokraterne kan negle fra Venstres nye kandidat«.

Ifølge hende er Kristian Andersen blandt andet interessant, fordi han både fik succes ved kommunalvalget, men også gør sig fremragende i debatter. Og så har han som kristendemokrat en særlig appel til nogle af Esben Lunde Larsens vælgere.

»Kristian Andersen vil helt sikkert kunne tage nogle af de kristelige, som stemte på Esben Lunde Larsen, ligesom Kristendemokraterne kan samle utilfredse Venstrevælgere op, og det øger usikkerheden for Kenneth Mikkelsen«, forklarer hun.

Men også en anden ting kan gøre det nemmere at være kristendemokrat på stemmejagt i Ringkøbing.

»Vælgerne her har ikke de samme fordomme om Kristendemokraterne, som partiet måske slås med andre steder. Folk kender partiet fra byrådet som nogle, der gerne laver politiske aftaler. Derfor fylder spørgsmål om homoægteskaber og abort ikke så meget, som Kristendemokraternes landsformand, Stig Grenov, normalt skal forholde sig til i debatter«, forklarer hun.

Begge kandidater tror på det

Det er tredje gang, Kristian Andersen stiller op til folketingsvalg, og han havde havde egentlig besluttet ikke at prøve igen. Men dels fik han efter kommunalvalgssejren mange opfordringer, dels trækker de 10.000 tidligere Esben Lunde Larsen-stemmer.

»For det første har vi oplevet en stor fremgang ved sidste kommunalvalg, hvor vi fik 15 procent af stemmerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og vi fik et regionsrådsmedlem valgt. Derudover har jeg oplevet noget, jeg ikke har oplevet før op til en folketingsvalgkamp. Der er borgere i al almindelighed men også erhvervsfolk, som støtter op om valgkampen og siger, at ’vi vil rigtig gerne være med til at sikre, at vi får dig valgt dig her fra vores område’«.

»I tillæg til det har vi haft en tradition for at have en folketingspolitiker, der har boet i kommunen. Så i vores områdeder er der et stærkt fokus på, at vi skal have valgt en, der er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune«, siger Kristian Andersen.

Og her du stikker du lidt til, at det er Kenneth Mikkelsen ikke?

»Jeg siger bare, at det er jeg«.

Kristian Andersen bebuder, at han som eventuelt kommende folketingsmedlem vil støtte en borgerlig regering, men han vil omvendt arbejde for at bevare regionsrådene, som Venstre og Kenneth Mikkelsen vil nedlægge.

Modkandidaten Kenneth Mikkelsen erklærer sig ligeledes tryg ved, at han kan blive valgt. Han blev i sommer valgt som Venstres spidskandidat i kommunen efter Esben Lunde Larsens exit, og han mener ikke, at hans bopæl uden for kommunen er et problem.

»Jeg mener jo ikke, det gør nogen forskel, at ens seng er placeret 15 kilometer fra kommunegrænsen«, forklarer han.

V-politiker frygter heller ikke, at den kristne Esben Lunde Larsens stemmer vil være specielt nemme at høste for en kristendemokrat.

»Jeg kan ikke afvise, at der er nogen, der vil sætte deres politiske kryds ud fra en religiøs overbevisning. Men jeg tror ikke, det er så mange«, siger han.

Flere af Mikkelsens partifæller har offentligt slået til lyd for, at en stemme på kristendemokraten nemt kan blive en spildt stemme, hvis ikke de 18.000 vælgere nås. Kenneth Mikkelsen vil helst ikke bruge ordet ’stemmespild’, men formulerer det på denne måde:

»Jeg synes i stedet, man skal drøfte, hvad det er for en indflydelse, man kan få for den stemme, man giver. Man er nødt til som vælger at forholde sig til, hvor sandsynligt er det rent faktisk, at den stemme også bliver til en stemme på Christiansborg. Og den er bare i min optik ganske lille«, siger han og peger på Kristendemokraternes seneste valg, hvor partiet fik 0,8 procent af stemmerne.

Kredsmandat kan medføre flere mandater

På det seneste har andre Venstrefolk i kommunen slået på, at selvom Kristian Andersen måske skulle opnå et kredsmandat, så kan man som ene mand i et parti på Christiansborg nemt drukne i de mange forskellige dagsordener.

Men sådan kommer det ikke nødvendigvis til at gå. Professor i statskundskab på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen forklarer således, at hvis det skulle lykkedes Kristendemokraterne at komme over de 18.000 stemmer i storkredsen og dermed opnå et kredsmandat, så vil partiet få adgang til fordelen af tillægsmandater og dermed måske få flere valgt ind i Folketinget. Præcis hvor mange bestemmes af deres samlede tilslutning i hele landet.

Professoren bemærker, at partiet skal blive dobbelt så store i Storkredsen som ved sidste valg, hvis de skal opnå et kredsmandat.

»Kan det lade sig gøre – ja, det kan det måske godt. Vi så et kommunalvalg, hvor de gik gevaldigt frem i nogle af de kommuner, der ligger ved Vesterhavet. Det er det, de håber på. Men der er lang vej, og den er ikke hjemme«, siger han og tilføjer, at meningsmålinger kan have svært ved at fange, hvis der i små lokalområder er en meget stor opbakning til et parti.

Selv er Kristian Andersen ikke ked af diskussionen om, hvor vidt han vil drukne på Christiansborg.