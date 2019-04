Blå bog

Uffe Elbæk

Født 15. juni 1954 i Ry. Uddannet socialpædagog i 1982. Har siden taget en journalistisk tillægsuddannelse.

Tidligere grundlægger og leder af Frontløberne, grundlægger af og rektor for KaosPiloterne og direktør for World Outgames.Medlem af Folketinget siden 2011, først for Radikale Venstre, siden for Alternativet.