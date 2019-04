Ny bog udstiller kløften mellem S og R

FOR ABONNENTER

Mens borgerlige ministre forsøger at skræmme vælgerne med advarsler om, at en stemme på S-formand Mette Frederiksen fører alskens ulykke med sig i form af lempelser af Danmarks stramme udlændingepolitik, sætter S-formanden med få uger til folketingsvalget to fede streger under partiets højredrejning i udlændingepolitikken.