Borgen Indefra Partitiop sætter konservativ spidskandidat på plads

Med potentielt mindre end en uge til valgudskrivelse er der fuld gang i dansk politik. Konservative har været ude i en regulær rygcrawl, DF’er beskyldes for ulovlig påvirkning af embedsmænd, og ’lovsjusk’ forhindrer nogle flygtninge i at blive skilt. Imens venter alle på pensionsaftale, der er sidste tørn for Løkke inden valg. Velkommen til Borgen Indefra.

Torsdag blev der sat gang i lidt af et forsøg på damage control fra den politiske top i Det Konservative Folkeparti. Årsagen var et interview i Berlingske med partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget, Pernille Weiss. Hun forklarer, at migranter ikke skal ses som en trussel for Europa, men derimod som nødvendig arbejdskraft, fordi EU ifølge Weiss mangler 10 millioner mennesker til at arbejde de kommende år.