Socialdemokratiet vil omdanne EU fra kul- og stålunion til en klimaunion

Der er skruet op for ambitionerne, når Socialdemokratiet går til EU-parlamentsvalg 26. maj.

Formand Mette Frederiksen (S) og EP-spidskandidat Jeppe Kofod (S) præsenterede fredag partiets udspil til EP-valget ved et pressemøde på Christiansborg.

Her lød det blandt andet, at partiet vil omdanne EU fra en historisk set kul- og stålunion til en klimaunion.

»Det fælles europæiske projekt startede oprindeligt som en kul- og stålunion. Nu er tiden kommet til at gøre det til en klimaunion.

»Noget af det, vi gerne vil foreslå konkret, er en bindende europæisk klimalov, sådan at vi som politikere lægger hånden på kogepladen og garanterer vores befolkning, at vi har tænkt os at løse den klimakrise, vi står over for, siger Mette Frederiksen.

Derudover vil partiet arbejde for, at EU hæver sine nuværende mål om CO2-reduktion fra 40 til 55 procent i 2030.

Foruden klima er der også emner som skattesvindel samt flygtninge- og immigrationskrisen i EU på dagsordnen i Socialdemokratiets udspil.

Partiet vil blandt andet have lavet nye EU-udbudsregler.

Det offentlige skal kunne sige nej tak til virksomheder, der helt eller delvist ejes eller kontrolleres fra skattely, når de for eksempel skal købe nye barnevogne til børnehaverne, eller når Forsvaret skal købe nyt isenkram.

Desuden er Socialdemokratiets europæiske planer i de kommende år at oprette modtagecentre uden for EU samt at hjælpe flygtninge i nærområderne.

»Vi foreslog for år tilbage at oprette centre uden for Europa og flytte den spontane asylansøgning. Dengang blev det kastet til siden med ordene, at det var urealistisk. Nu er det en diskussion, vi ser i en række europæiske lande, siger Mette Frederiksen.

EU blev skabt i 1950'erne som en kul- og stålunion.

ritzau