Kristendemokraterne dropper formanden i tv-debatter i usædvanlig taktisk manøvre

Kristendemokraterne er klar til partilederrunderne ved det valg, der endnu ikke er udskrevet.

Men det bliver ikke partiets landsformand, Stig Grenov, der skal duellere med de øvrige partiledere på fjernsynsskærmen. I stedet sender partiet Kristian Andersen ind i tv-studiet, skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

»Vi er overbeviste om, at vi kan vinde et kredsmandat i Vestjylland, og her er det mest sandsynligt, at jeg bliver valgt. Derfor giver det mest mening, at det er mig, der tager opgaven«, siger Andersen.

Fik mange personlige stemmer

Det handler om, at partiet kan få svært ved at hive sig op over spærregrænsen. Den seneste Megafonmåling giver blot partiet o,5 procent af stemmerne.

Kristian Andersen kommer til at blive kristendemokraternes ansigt ved partilederrunden, når valget er udskrevet. Foto: Benjamin Nørskov

Derfor kan det ved at sende den lokale kandidat af sted forsøge at sikre sig et kredsmandat fra det vestjyske. Her kan Kristian Andersen vise sig at være et godt navn at stille med. Han står stærkt i Ringkøbing-Skjern, hvor han trak seks mandater med sig ind i byrådet.

»Kristian kan bruge de direkte tv-debatter som en platform til at tale sig ind i hjerterne på de vestjyske vælgere, som gerne vil have et borgerligt alternativ. Han er en fremragende debattør«, tilføjer Stig Grenov ifølge avisen.