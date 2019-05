Bestyrelse udtrykker mistillid til folketingskandidat for S Simon Simonsen er et skridt nærmere at blive kasseret som folketingskandidat for S efter bestyrelsesmøde.

Simon Simonsen (S) risikerer at miste sit folketingskandidatur. Det står klart efter et bestyrelsesmøde for kredsen Indre By og Christianshavn, hvor et flertal i bestyrelsen har udtrykt mistillid til Simon Simonsen. Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der bliver taget stilling til hans kandidatur. Det oplyser kredsformand Carlo Søndergaard (S). »Det er et flertal i vores bestyrelse, der har udtrykt mistillid til Simon Simonsen kandidatur. Og i den forbindelse er det blevet besluttet af den samlede bestyrelse, at man indkalder til en ekstraordinær generalforsamling«, siger Carlo Søndergaard. Det er et flertal i vores bestyrelse, der har udtrykt mistillid til Simon Simonsen kandidatur Carlo Søndergaard (S), kredsformand Simon Simonsen er den seneste uge kommet i modvind for kritiske udtalelser om sin partifælle Joy Mogensen (S), der er borgmester i Roskilde. Læs også: S-politikers kandidatur vakler efter kommentar om enemødre Hun er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger. Ifølge Carlo Søndergaard ligger det endnu ikke helt klart, hvornår den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt. Der er en frist på ti dage, som kan blive ændret, hvis der udskrives valg. Carlo Søndergaard vil ikke tale Simonsens sag på generalforsamlingen. »Det er klart, når et flertal i bestyrelsen udtrykker mistillid, så vil det være mærkeligt, hvis formanden gik ud og talte imod det flertal«. »Det, vi gør nu, er, at vi nedsætter et kandidatudvalg og kigger på nogle af de kandidater, der vil melde sig i den proces«, siger han. Den har været gal med retorikken Ifølge Simon Simonsen er det en delt bestyrelse, der har udtrykt mistillid. Han har ikke tænkt sig at ændre sin holdning til donorbørns rettigheder. »Jeg vil fortsat støtte donorbørns ret til at kende deres far«. »Jeg synes, vi skal overveje, om vi truer det demokratiske sindelag i partiet, hvis man ikke på spørgsmål af etisk karakter kan have andre holdninger end partilinjen«, siger Simon Simonsen. Jeg synes, vi skal overveje, om vi truer det demokratiske sindelag i partiet, hvis man ikke på spørgsmål af etisk karakter kan have andre holdninger end partilinjen Simon Simonsen Læs også: Borgmester er gravid med anonym donor Han vil fortsætte sin valgkamp under den forudsætning, at han håber og tror på, at medlemmerne på generalforsamlingen vil se hans vej. Ifølge Carlo Søndergaard er det ikke et problem, at Simonsen ytrer sin holdning til etiske spørgsmål. Men det er blandt andet retorikken, den har været gal med, lyder det. ritzau