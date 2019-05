Valget Indefra: Der er gået sport i at udgive en bog

Sønderjysk landmand udlover dusør for at finde bagmændene bag kæmpe-banners forsvinden, mens tre venstreprofiler var i samme landsdel for at lancere forslag om permanent grænsekontrol. Og så er endnu en ny bog på gaden - denne gang fra Anders Samuelsen.