Valget Indefra: Mette Frederiksen går frem på hjemmebane i Nordjylland - men Løkke er lige efter

Ny meningsmåling fra det nordjyske tyder på, at den nordjyske statsministerkandidat ikke tiltrækker stimevis af vælgere i landsdelen, som det ellers var håbet.

Vi er gået ind i valgets sidste 48 timer, hvor Alternativet har lanceret et trafikudspil, mens Mette Frederiksen har grinet lidt af sig selv og sin bommert med en LED-pære. Forholdet til Radikale Venstre smiler Socialdemokratiet nok ikke så meget over - det har fået endnu et nyk til den komplicerede side efter ny udmelding fra Morten Østergaard (RV).