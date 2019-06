Dansk Folkeparti er rede til at opgive en aftalt motorvej fra Køge og nordpå, som er aftalt med regeringspartierne. Der er alternativer med bl.a. den nye jernbane, fremhæver modstandere af det dyre vejprojekt.

I januar ville regeringen og Dansk Folkeparti have undersøgt mulighederne for at bygge en motorvej fra Køge til frederiksundsmotorvejen.