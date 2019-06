Fakta

De danske regler

At stille op som kandidat for et nyt parti kræver underskrift fra et vist antal borgere med stemmeret. Det præcise antal vælgererklæringer udregnes ved at tage 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Det svaret til 0,57 procent. I reglen bliver det omkring 20.000 underskrifter.