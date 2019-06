Klima, kurs og jobkabale - det skal EU-lederne forhandle om Lars Løkke Rasmussen (V) er som fungerende statsminister med til EU-topmøde, der udstikker kursen for fem år.

Torsdag eftermiddag ankommer fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans 27 kolleger fra det øvrige EU til et topmøde, der bliver afgørende for de næste fem år i EU.

Løkke skal blandt andet være med til at prøve at løse kabalen om, hvem der får fire af unionens absolutte topjob.

EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er med i kampen om topposterne.

Lederne skal ikke bare afgøre, hvem der leder EU's institutioner de næste fem år. De skal også vedtage en strategisk dagsorden, der udstikker rammerne for, hvad EU skal fokusere på i perioden.

Her er en skitse af topmødets program:

Torsdag:

»I løbet af morgen, formiddag og tidlig eftermiddag ventes heftig aktivitet på telefonlinjer og i mødelokaler. Fokus vil være på at få kabalen om besættelsen af EU's fire topposter til at gå op«.

»EU-præsident Donald Tusk har de seneste uger talt med samtlige 28 stats- og regeringschefer. Han håber at nå de fleste igen inden mødestart. Flere af dem ventes også at møde hinanden - både to og to samt i deres europæiske partigrupper«.

»Topmødets første arbejdssession åbner efter planen klokken 15.30. Den handler om EU's langtidsbudget, økonomisk koordination samt misinformation, cybertrusler og andre trusler mod demokratiet«.

Det sværeste punkt ventes at blive klima. Landene er uenige om, hvorvidt EU skal sætte som mål at være klimaneutral i 2050.

»Lederne taler også om forholdet til eksterne partnere (især Tyrkiet) samt om EU's udvidelse (især Nordmakedonien og Albanien).

»Over aftensmaden lægger lederne mobiltelefoner og andre kommunikationsværktøjer fra sig i et rum, der også er blokeret for kommunikation«.

Møde slutter først, når navneleg er slut

Her skal de forsøge at sætte navn på, hvem der skal være EU's næste kommissionsformand, præsident, udenrigschef og centralbankchef.

Nuværende EU-præsident Donald Tusk har som mødeleder lagt op til, at middagen først er slut, når navnelegen er slut. Det kan blive sen nat eller tidlig fredag morgen. Men der tales også om muligheden af et ekstratopmøde 30. juni eller 1. juli.

Fredag:

»Hvis ikke topposterne blev besat torsdag, fortsætter jobforhandlingene muligvis fredag morgen.

»Den britiske premierminister, Theresa May, forlader mødet, når de resterende 27 ledere fortsætter med et topmøde om eurozonen. De skal tale om reform af Den Økonomiske og Monetære Union.

»Sidste punkt er et brexittopmøde, hvor EU-præsident Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker giver en status på EU's forberedelser af, at briterne eventuelt forlader EU uden en aftale«.

