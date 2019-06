Østergaard vil ikke bøje sig mod utroværdige løfter: »Vi har nogle gode snakke, men det er ikke gjort med snak« De Radikales leder vil gerne indgå kompromiser i forhandlinger, men kun hvis de i hans øjne er troværdige.

Der bliver lyttet til os, men det kniber mere med at få det omsat til handling.

Sådan lød det fra De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, inden han lørdag gik til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet.

Da Morten Østergaard efter mere end to timers forhandlinger kom ud fra mødet igen, var der en forsigtig optimisme hos De Radikales leder:

»De snakke, vi har haft, vidner om, at vi kan diskutere fælles løsninger - også på de områder, der så sværest ud. Men om det lykkes at blive enige, må vi se«, siger Morten Østergaard.

Han er positiv over for, at der er en fælles forståelse af, at der er et behov for at øge arbejdskraften de kommende år. Ellers vil det ikke være muligt at sikre flere pædagoger i daginstitutionerne, og det vil hæmme væksten i virksomhederne.

Der er dog endnu ikke et gennembrud i forhold til, hvordan de fire partier i rød blok vil sikre flere mennesker på arbejdsmarkedet. Alligevel siger Østergaard:

»Der er der nogle velkendte uenigheder. Der skal vi se, om man kan komme frem til en fælles enighed. Men det er positivt, at der en vilje til at se på, hvordan vi kan få mere arbejdskraft«, siger Morten Østergaard og tilføjer.

»Vi har nogle gode snakke, men det er ikke gjort med snak. Nu vil vi gå hjem og se på de papirer, vi har fået på mødet«, siger Morten Østergaard.

Stopklods for samtaleterapi

Hvis Mette Frederiksen havde håbet, at hun kunne komme igennem forhandlingerne med en slags samtaleterapi, så vil Morten Østergaard være stopklods for det.

Østergaard understreger igen og igen, at det er de præcise formuleringer i aftaleteksten, som er afgørende for De Radikale.

De Radikale er især skeptisk over for, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er ved at nå til enighed om, hvor der skal bruges penge, uden at man har lavet en færdig økonomisk plan for, hvor pengene skal komme fra.

»Jeg tænker, det er lidt mærkeligt, at man med lethed kan blive enig om, at nu skal vi have et normeringsløft, eller nu er det på tide at stoppe besparelser og investere i uddannelse, hvis man ikke samtidig er klar til at være ærlig omkring, hvad der skal til, for at det kan blive til virkelighed«.

»Vi insisterer på, at den sammenhæng skal være der. Men det er ikke sådan, at vi siger, at det skal være præcist på den radikale måde, der skal bare være en sammenhæng«, siger Morten Østergaard.

Opbakning til at fortsætte linje

De Radikales leder mødte frem til forhandlingerne efter at have været til De Radikales hovedbestyrelsesmøde i Nyborg tidligere lørdag.

Her fik Morten Østergaard fuld opbakning til at fortsætte den linje, han lagde i valgkampen.

Han erklærer sig klar til at indgå kompromiser, men ikke for enhver pris.

»Vi kan jo ikke bøje os mod, at man vil love ting, som man ikke kan skabe en troværdighed om, kan leveres«.

»Men vi er sådan set klar til at forhandle om hvad som helst. Bare det fører derhen, hvor vi gerne vil, nemlig at vi i fællesskab får levet op til de forventninger, som vi har skabt, om en ny retning for Danmark«, siger han.

ritzau