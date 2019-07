Astrid Krag på Vesterbro: Bøn til minister om lokaler indrettet til købesex – så både prostituerede og deres kunder kan være trygge

Landets nye social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), er knap nok stået af sin røde cykel på det indre Vesterbro i København ved hjemløseherberget Mændenes Hjem, før hun møder et syn, hun måske ikke havde ventet: En yngre kvinde sidder på fortovet og fixer i sin arm. Helt åbenlyst.

Det gør hun under 300 meter fra Københavns Kommunes stofindtagelserum med navnet H17, hvor man ellers under betryggende sundhedsfaglig overvågning og hjælp lovligt kan indtage sine illegale stoffer.

Astrid Krag var for syv år siden i sin tid som sundhedsminister selv med til at tage initiativ til, at landets kommuner kunne indrette fixerum, og alligevel sidder kvinden der på åben gade med blottet blodåre og elendighed.

Men som forstander Ivan Christensen senere forklarer Politiken under den nyslåede ministers besøg mandag på nogle af Vesterbros hårdeste steder, kan der være mange forklaringer på, at kvinden foretrækker det fri frem for fixerummets tryghed:

Måske er hun bange for nogle af mændene der. Måske har hun lige fået sit stof, og så skal hun bare have det nu, fordi stofhungeren kræver det.

Astrid Krag har besluttet, at hun hver mandag ikke er at træffe i ministeriet, men i stedet er ude i landet for at besøge de mennesker, som hun er minister for. Og hele denne uge er reserveret til turné til nogle af det sociale landskorts hotspots.

Og virkeligheden kommer da også ministeren strømmende i møde, før hun overhovedet er kommet indenfor på Mændenes Hjem. Hun møder blandt andet parret Kim og Lone Viborg, som hun også traf, da hun som sundhedsminister i 2012 indviede det oprindelige fixerum i København, og de siger, at det har betydet meget for dem.

Lone Viborg med lyseblå vindjakke og rød saft i plastbægeret fortæller bagefter til Politiken, at hvis hun skulle ønske noget af den nye minister, så skulle det være, at det ikke tog så lang tid at få afklaret spørgsmålet om førtidspension.

»Det duer ikke, at man man skal vente ti år på svar. Jeg har dårligt hjerte, jeg skal have ny hjerteklap, jeg skal have pacemaker, jeg har rosen i benene og været narkoman i mange år, så jeg kan sgu ikke arbejde«, fortæller hun.

Josef vil rette op

Inde på Mændenes Hjem er der også mange, der gerne vil have den nye minister i tale. Josef fra Brabrand er ikke er bange for at erkende, at han har gjort alt muligt, »ludomani, narkomani og luderknepperi«.

»Jeg er ved at prøve at rette op på det, men det er svært, når der er 50.000 enarmede tyveknægte omkring én. Jeg vil bare sige, at alkohol og spil, der fører til ludomani er tilladt, selv om det koster masser af menneskeliv«, får Josef fortalt ministeren, og bagefter viser han Politiken sin ankel:

Der sidder en fodlænke, fordi han afsoner en straf, og »jeg må slet ikke være her, men jeg er ligeglad«. Josef – der er straffet for »organiseret økonomisk kriminalitet og plattenslageri, men ikke noget personfarligt« – vil tydeligvis gerne have Astrid Krag til at sætte ind mod spilledjævlen.

Mændenes Hjem har besøg af 500-700 borgere dagligt, op mod 5.000 forskellige personer om året, hvoraf halvdelen er hjemløse og op mod 90 pct. misbrugere. I disse år er kokain især meget udbredt blandt Københavns udsatte, men mange mixer det med heroin og receptpligtig medicin skyllet ned med alkohol og tilsat store doser hash.

»Det er mennesker med ekstremt komplekse problemstillinger«, får forstanderen for Mændenes Hjem Ivan Christensen forklaret socialministeren, da de sidder sammen i et møderum. Ifølge det forståelsespapir, som regeringspartiet har underskrevet med sine tre støttepartier, skal socialministeren blandt andet »forbedre indsatsen for og nedbringe antallet af hjemløse«.

»Der mangler boliger, der er til at betale for mennesker, der ikke har lært at tage vare på sig selv«, understreger Ivan Christensen og peger på, at den store hjemløsestrategi til 500 millioner kroner i årene 2009-12 ikke afgørende ændrede ved hjemløsetallet, fordi der ikke var (meget) billige boliger nok.

Astrid Krag fastslår, at mange hjemløse har så mange andre problemer, at de ikke kan være i et almindeligt hjem.

»Vi er nødt til at have flere skæve boliger og andre tilbud, hvor de ikke bare skal være sig selv«.

En anden bøn fra Mændenes Hjem handler om, at de mest misbrugende kokainbrugere ikke kommer i behandling, fordi de ikke magter at honorere kravene om at komme til obligatoriske møder og kontroller. Og så er der de mere kaotiske udadreagerende mennesker:

»Vi kunne godt bruge et stærkt tilbud med en tung bemanding til dem, der ikke er udredt, og som er psykisk sårbare med massivt misbrug. Det er mennesker, som laver så mange ting, at de ryger ud af det psykiatriske system og bag lås og slå. Samfundet ville spare mange penge på længere sigt, hvis man gjorde mere for dem«.

Astrid Krag noterer, men lover ikke noget. Men understreger at »det ikke nytter noget med moraliseren, så vi skal gøre en forskel for disse mennesker, så de ikke oplever at blive opgivet både i det sociale og i det psykiatriske system«.