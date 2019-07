Gjerskov taget til nåde som ordfører

Efter 15 måneder uden ordførerskab er den socialdemokratiske politiker Mette Gjerskov taget til nåde af partitoppen.

Sådan udlægger hun selv udfaldet af den fordeling af ordførerposter i den socialdemokratiske folketingsgruppe, der onsdag gjorde hende til miljøordfører og ordfører for FN’s verdensmål.

Ikke de allertungeste ordførerposter, men dog noget helt andet end i perioden fra april 2018 og frem mod valget, hvor daværende gruppeformand Henrik Sass Larsen meddelte hende, at hun blev frataget sit ordførerskab, fordi hun ville gå mod partilinjen i det kontroversielle spørgsmål om V-LA-K-regeringens burkaforbud.

»Det var lige præcis de to ønsker, der stod øverst på min ønskeliste. Det er jeg rigtig glad for«, siger Mette Gjerskov.

Er det et tegn på, at du er taget til nåde?

»Sådan opfatter jeg det. Jeg oplever det sådan, at nu arbejder vi igen. Nu er vi tilbage i den normale gode gænge, hvor det også handler om flid og kompetencer«.

I forbindelse med statsminister Mette Frederiksens (S) højredrejning af udlændingepolitikken tørnede Gjerskov flere gange sammen med partiledelsen.

»Der var ingen tvivl om, at jeg blev fyret. Det handlede ikke om flid og kompetencer, men om uenighed om den politiske linje«, siger Gjerskov om begivenhederne sidste år.

Uenigheden drejede sig bl.a. om Socialdemokratiets linje i spørgsmål om smykkeloven, kvoteflygtninge, Udrejsecenter Sjælsmark og burkaforbuddet. I dag noterer Gjerskov med tilfredshed, at partiet har blødt op på flere af disse spørgsmål.

»Jeg er rigtig glad for, at det bliver vores regerings politik, at vi skal tage kvoteflygtninge igen, og at børnene på Sjælsmark skal have bedre forhold«.

Det er Socialdemokratiets nye gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, der har været den ledende kraft i fordelingen af ordførerposter. Adspurgt, om Gjerskov er taget til nåde, svarer han:

»Vi har set på, hvilke opgaver der skulle løses. Her har vi taget alle med i betragtning uden undtagelse«.

Så er Gjerskov taget til nåde?

»Vi har taget alle i betragtning og kigget på, hvilke kompetencer vi har at gøre med. Dem har vi sat i spil på en ny måde nu. Det er for at sætte det stærkeste hold«.

På ordførerlisten glimrer tidligere gruppeformand Henrik Sass Larsen som ventet ved sit fravær. Kort efter valget skrev han på Facebook, at han ville sygemelde sig for at komme ovenpå igen efter en depression i vinter. Ved samme lejlighed lod han forstå, at han havde meddelt Mette Frederiksen, at han »ikke står til rådighed fremover« og ikke ønskede at fortsætte som folketingskandidat i Køge-kredsen.

Det fremgår dog af konstitueringen, at Sass indtræder som menigt medlem af Erhvervsudvalget samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Det sker ifølge den nuværende gruppeformand i overensstemmelse med Sass Larsens eget ønske.

»Vi har spurgt alle gruppemedlemmerne om, hvad de havde lyst til, og hvad de ville bruge deres ressourcer på. Det er også det, der gør sig gældende her«, siger Flemming Møller Mortensen.

I modsætning til for fire år siden har alle nyvalgte medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe fået et ordførerskab som platform.

Den tunge post som finansordfører går til den hidtidige miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, som samtidig indtræder i gruppeledelsen. Det attraktive job som udenrigsordfører går til Annette Lind, som i sidste uge betegnede det som »træls«, at der ikke blev plads til hende på ministerholdet trods et højt personligt stemmetal. Men Lind forsikrer, at hun er fuldt tilfreds med sit ordførerskab og en plads i gruppens ledelse. Hun svarer sådan her på, om sidste uges skuffelse stadig ligger i baghovedet: