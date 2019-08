»Hvad skete lige der?«: Thulesen Dahl undrer sig, og Søren Gade er skuffet over, at Venstres folketingsgruppe vrager Støjberg

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Normalt afholder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig fra at kommentere andre partiers indre anliggender. Han udtrykker dog alligevel bekymring over, at Inger Støjberg (V) ikke blev valgt til ledelsen i Venstre, da partiet mandag konstituerede sig efter valget 5. juni. »Hvad skete lige der? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring, skriver DF-formanden på Twitter. Kristian Jensen (V) blev valgt som gruppeformand, og Jakob Ellemann-Jensen (V) blev valgt til politisk ordfører. Sophie Løhde (V) blev gruppenæstformand. Men der blev ikke plads til Inger Støjberg, som ellers fik et flot valg og mange flere stemmer end Kristian Jensen i samme valgkreds. Inger Støjberg er kendt som en hård nyser i udlændingepolitikken og har et godt forhold til Dansk Folkeparti, mens Kristian Jensen i højere grad beskrives som humanist og globalist med et knap så godt forhold til DF. Søren Gade er skuffet Også i Venstres egne rækker er der forundring at spore over fravalget af Inger Støjberg i toppen af folketingsgruppen. Tidligere forsvarsminister og gruppeformand Søren Gade (V), der nu repræsenterer partiet i Europaparlamentet, fortæller til TV Midtvest, at han er skuffet over, at Inger Støjberg ikke er blevet en del af den nye gruppeledelse. »Den fløj og Ingers holdninger har stor rod hos befolkningen. Der er mange, der er bekymret for indvandring«. »Jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg«, siger Søren Gade til TV Midtvest. Ifølge flere medier var der en afstemning mandag om posten som gruppenæstformand, hvor Støjberg nød opbakning fra Løkke. Men folketingsgruppen foretrak Sophie Løhde (V), der blev gruppenæstformand og dermed indgår i ledelsen. Støjberg har tidligere været nævnt som en mulig fremtidig formand for Venstre, den dag Lars Løkke Rasmussen går af, men mandag gik de tungeste poster til en række andre. Sidst på ugen uddeler Venstre ordførerskaber i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Her håber folketingsmedlemmerne at kunne indtage en tung post. ritzau