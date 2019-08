Vraget Støjberg ville i Venstres ledelse for at sikre udlændingepolitikken

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bekræfter på Facebook, at hun ønskede at blive en del af Venstres ledelse.

Støjberg blev dog ikke valgt ind, da Venstres folketingsgruppe mandag valgte ledelse.

»Tingene er, som de er, og I ved, hvor jeg står, og hvad jeg mener - og det ændres der ikke på«.

»Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken, skriver Støjberg blandt andet.

Ifølge flere medier stillede både Støjberg og Sophie Løhde (V) op til posten som gruppenæstformand. Sidstnævnte blev valgt.

Støjberg ville være med i ledelsen, da hun gerne vil »arbejde for et stærkt borgerligt samarbejde, som alle kan se er udfordret«.

»Det var der ikke tilslutning til, men jeg kæmper videre for alt det, jeg står for. Det forventer de 28.420 danskere, som stemte personligt på mig ved valget, og de er ærligt talt det vigtigste for mig«, skriver Støjberg.

ritzau