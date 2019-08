Sagen forfra: Frederiksens kamp for løftet om tidligere pension

Under valgkampen var en 59-årig bryggeriarbejder Socialdemokratiets billede på en person, der skulle have lov til at gå tidligere på pension. Venstre kaldte udspillet et fatamorgana og fik efterfølgende vedtaget deres egen pensionsaftale. Og mens man nu efterspørger konkret viden om Socialdemokratiets plan, lægger beskæftigelsesministeren vægt på, at grundighed er godt.