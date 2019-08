Espersen tager ikke Kristian Jensens SV-melding for gode varer: »I mine øjne er han bare en Venstre-mand, der siger noget«

På det nyligt afsluttede sommergruppemøde i Dansk Folkeparti efterlyste partitoppen, at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen klart og tydeligt stiller sig i spidsen for at bygge et borgerligt samarbejde op.

I dagens Berlingske er det netop, hvad næstformand Kristian Jensen gør på Venstres vegne. I et længere interview tager han afstand fra de ønsker om en SV-regering, som Lars Løkke Rasmussen luftede under valgkampen, og siger, at han mener, at Venstre skal gå efter at danne en borgerlig regering.

Men det er ikke godt nok for Dansk Folkeparti.

»Jeg synes, de skal få deres ting i orden i Venstre. Indtil vi har hørt Lars Løkke Rasmussen, som jo sagde det præcis modsatte, så er det her jo ikke Venstres linje«, siger næstformand Søren Espersen (DF).

Kristian Jensen er næstformand. Kan man ikke sige, at han også er med til at tegne Venstres linje, så hvis han siger det, er det godt nok?

»Nej, det er det bestemt ikke. Hvis formanden siger det diametralt modsatte, så er det da formanden, man skal lytte til, og jeg har ikke hørt Lars Løkke sige andet, end det som han sagde under valgkampen. Det må de se at finde ud af, det kan jeg ikke hjælpe dem med. Men indtil videre tager jeg det ikke for gode varer«.

Det er klart, at det er formanden, der lægger linjen i ethvert parti. Så det her er interessant, men det er ikke noget, jeg kan bruge til noget

Er budskabet det rigtige, hvis vi ser bort fra, hvem der kommer med det?

»Det er klart. Det er også det, vi ønsker. Et stærkt, borgerligt samarbejde. Lars Løkke sparkede jo ud efter os allesammen i valgkampen og var slet ikke interesseret i det her. Det er det, der har gjort os så utroligt skuffede i forhold til ham«.

Trækker det her op i forhold til, hvordan I ser på Kristian Jensen?

»Jeg vil stadigvæk vende tilbage til at sige, hvad er Venstres linje? Hvad mener Venstre? Der har jeg hørt fra formanden et og fra næstformanden noget andet. Og der stoler man selvfølgelig på formanden. Det er klart, at det er formanden, der lægger linjen i ethvert parti. Så det her er interessant, men det er ikke noget, jeg kan bruge til noget«.

Men isoleret set er du enig med Kristian Jensen i, at det borgerlige Danmark står i en bekymrende situation, som han siger?

»I mine øjne er han bare en Venstre-mand, der siger noget. Det diametralt modsatte af det, formanden siger. Det må de jo klare indbyrdes. De skal se at finde Venstres linje, som vi kan forholde os til«.