Regeringen er fortsat ukonkret om pension efter møde Mette Frederiksen har torsdag haft møde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Regeringens lange, seje træk for at sikre en aftale om tidligere pension er begyndt, men missionen ser svær ud.

»Det er ikke nogen let øvelse det her. Det er lidt bøvlet og teknisk«, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun har torsdag haft et møde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om emnet. Mens FH mener, at sådan en aftale er nødvendig, er DA skeptisk.

Flere møder på vej

Der kommer flere møder senere, lyder det fra Mette Frederiksen.

»For os er det her en politisk hovedprioritet, og det arbejde går vi nu i gang med«, siger statsministeren.

Hun vil ikke afvise, at der på et tidspunkt bliver sat brancher på, så man kan se, hvem der er omfattet af den pensionsaftale, som regeringen ønsker.

I øjeblikket har regeringen et politisk flertal imod sig for sit forslag, der er blevet kritiseret for at være for ukonkret.

Anciennitet på arbejdsmarkedet og hvad man har arbejdet med, kommer dog til at spille en rolle, siger Mette Frederiksen.

