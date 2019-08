Borgen Indefra: Ballade i Venstre gav Frederiksen arbejdsro

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 05:53

Selv om man måske skulle tro, at mediernes interesse ville samle sig om den nye regering, er det i stedet Venstre, der har sørget for, at de sløve sommeruger nu er forbi. Mandag var partiets folketingsgruppe samlet for første gang efter sommerferien, og her skulle der sættes navne på prominente poster som politisk ordfører og gruppeformand. Jakob Ellemann-Jensen fik den første rolle, mens næstformand Kristian Jensen fik den anden. Derudover blev Sophie Løhde valgt som næstformand for gruppen, og de stillede alle tre smilende op foran kameraerne.