V-folketingsmedlem: Claus Hjort dolker sin næstformand ryggen

Claus Hjort Frederiksen (V) fastholder sin kritik af Venstres næstformand, Kristian Jensen, selv om Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen netop har forsøgt at rede trådene ud på et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde.

Den retorik, som Claus Hjort Frederiksen har gjort brug af, er ikke noget, der begejstrer folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V). Hun mener faktisk, at det sætter en kæp i hjulet for Claus Hjort Frederiksens position som den ældste og mest erfarne person i Venstre.

Foto: Cicilie S. Andersen Louise Schack Elhom fra Venstre mener, at partikollegaen Claus Hjort Frederiksen har sat en kniv i ryggen på deres næstformand.

»Det må stå for egen regning. Men det er svært at være nestor, hvis man stikker folk i ryggen«, siger hun til Berlingske.

Udmeldingen fra Louise Schack Elholm kommer i kølvandet på, at Venstres nestor kaldte det for »uholdbart«, at partiets næstformand »underløber« Lars Løkke Rasmussen med politiske udmeldinger uden at have taget diskussion internt på partiets sommergruppemøde.

Kristian Jensen udtalte tidligere på ugen i et interview med Berlingske, at Venstre burde begrave tanken om en SV-regering, som den forhenværende statsminister luftede under valgkampen forbindelse med udgivelsen af bogen ’Befrielsens øjeblik’, der er skrevet af forfatter Kirsten Jacobsen.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen har Kristian Jensen har opført sig illoyalt over for Løkke.

»Jeg synes, det er uholdbart, at vi har en næstformand, der underløber partiets formand med politiske udmeldinger«, siger Claus Hjort Frederiksen til Ritzau.

»Nu har vi ligesom dækket over, at der er den strid i fem år. Der synes jeg bare, at nu er vi nødt til at få det afklaret. Det nytter jo ikke, at vi putter med det«, lyder det i kommentar fra Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten.