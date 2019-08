LA efter Venstres pressemøde: »Det giver bare ikke nogen mening« Løkke vil overskride sine egne røde linjer, hvis han skulle i regering med S, mener LA.

»Det hænger ikke sammen. Det giver bare ikke nogen mening«.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh. Han kritiserer Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, for på Venstres sommergruppemøde fredag at fastholde muligheden for en SV-regering.

Det sker, samtidig med at Lars Løkke Rasmussen på sommergruppemødet opstiller tre 'røde linjer' om, at det blandt andet ikke må blive dyrere at være dansker. Og at Venstre ikke vil føre politik, der kan skade vækst og velstand i Danmark.

»Så skal han gå i regering med Socialdemokratiet og indgå kompromisser på hans egne tre røde linjer? Her mener Socialdemokratiet jo i store træk det modsatte«, siger Alex Vanopslagh og tilføjer:

»Jeg tror ikke på, at det vil skabe et Danmark med lavere skatter, mere frihed og bedre velfærd, hvis det er de to store halv-socialdemokratiske magtpartier, der skal lave politikken i Danmark«

Selv om Venstre er det absolut største parti i blå blok, så skaber Løkkes melding uklarhed om ledelsen af oppositionen, mener flere i den borgerlige lejr.

Alle de øvrige partier i blå blok - Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige - har i denne uge efterlyst en klar melding fra V-formanden om, at han ønsker en borgerlig regering.

Venstre vil vente med at melde ud

Lars Løkke Rasmussen fastholder dog på pressemødet fredag, at han vil lade muligheden for en SV-regering stå åben. Der kan være tre år og ti måneder til næste valg, så danskerne kan godt vente med at få at vide, hvad Venstre går til valg på, er meldingen fra Løkke.

»Jeg er ærgerlig over, at Venstre ikke reelt forpligter sig på det borgerlige politiske projekt. Venstre bør tage lederskabet som det største parti«, siger Alex Vanopslagh.

Løkke siger, at der er tre år og 10 måneder til næste valg. Er det okay, hvis Venstre venter eksempelvis tre år og otte måneder med at sige, hvad de går til valg på?

»Nej, det er nok at strække den. Og jeg må være ærlig at sige, at jeg har også svært ved at se, hvad der er at være i tvivl om. Vi har set, at S-regeringen ønsker at øge beskatningen for virksomhederne og folk, der går på arbejde, for at give flere penge til folk, der ikke har et arbejde«.

»Generelt ønsker S-regeringen at mindske arbejdsudbuddet og lempe på udlændingepolitikken. Det går stik imod Venstres politik og det, som også kunne forene det borgerlige Danmark, siger Alex Vanopslagh.

ritzau