Thulesen undrer sig: »Det er mildt sagt overraskende, at Venstre vælger at placere sig sådan« Løkke fastholder mulighed for SV-regering. Ifølge DF's partiformand svigter han dermed samarbejdet i blå blok.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, har skabt dyb undren blandt de øvrige partier i blå blok ved at fastholde tanken om en SV-regering efter valget.

Både De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige mener, at Venstre langt fra lever op til sloganet 'Venstre ved du, hvor du har'.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger:

»Siden Anders Fogh Rasmussens tid har Venstre været det samlende parti i blå blok, men det går Lars Løkke Rasmussen væk fra nu. Han siger til os, at han selv vil vælge, hvem der skal gøre ham til statsminister«.

»Man kan næsten få det indtryk, at Lars Løkke Rasmussen vil være statsminister for enhver pris«, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2.

Han henviser dermed til et meget omtalt citat fra Lars Løkke Rasmussen fra før valget i 2015. Løkkes udtalelse om, at han ikke vil være statsminister for enhver pris er blevet fremhævet, når kritikere mente, at V-statsministeren alligevel slugte store kameler for at beholde magten.

Og det kommer man for alvor til, hvis man skal i regering med Socialdemokratiet, mener de øvrige partier i blå blok.

»Det er mildt sagt overraskende, at Venstre vælger at placere sig sådan på deres sommergruppemøde«, siger Thulesen Dahl.

Der må være en fælles retning

Han er åben for, at Venstre forhandler med S-regeringen og eksempelvis indgår aftale om et nyt politiforlig i efteråret.

Ifølge Thulesen Dahl er det også inden for rammerne af et godt samarbejde i blå blok, at Venstre på nogle politiske punkter finder sammen med De Radikale. Men der må være en fælles retning om en ny borgerlig regering med resten af blå blok, mener han.

»Det handler om, at man sætter en retning for, hvem man på sigt ønsker at danne regering med. At man sætter ord på, hvem der skal være de bærende partier sammen med Venstre i forhold til at lede landet. For man tager farve af de partier, man går i regering med«.

»Det er paradoksalt, at Venstre nu efter valget ikke er i stand til at definere sig som et borgerligt parti, men lader det svæve i vinden, om de vil danne regering med Socialdemokratiet med støtte fra De Radikale«.

»Dansk Folkeparti har lært af valgnederlaget, og vi har på vores sommergruppemøde sagt, at vi er klar til at være med til at samle det borgerlige Danmark. Så er det paradoksalt, at dem, der ikke vil være med til det, er det store Venstre«, siger Thulesen Dahl til TV2.

