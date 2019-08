S og SF: »I dag har alle talt om Venstre, men ingen ved egentlig, hvor de står«

Interne magtkampe og tydelige uenigheder blev blotlagt ved et pressemøde på Venstres sommergruppemøde fredag. Nu mangler Venstres politiske kollegaer et svar på, hvor partiet er på vej hen.

Det har på mange måder »slået lidt gnister« på Venstres sommergruppemøde, lød det fra Lars Løkke Rasmussen efter et pressemøde fredag eftermiddag. Her blev en noget slukøret Kristian Jensen sat på plads af sin formand, og den garvede Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen udtrykte sig efterfølgende kritisk over for Kristians Jensens fortsatte næstformandsskab.