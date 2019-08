Set på afstand er både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen svækkede, siger Mogens Lykketoft, der som ny formand for Socialdemokratiet selv oplevede, at der »blev kastet med knive«. Opgøret i Venstre kan blive langstrakt, forudser han.

FOR ABONNENTER

Man skal som venstremand være meget optimistisk anlagt for at betragte Lars Løkke Rasmussen som det store oppositionspartis ideelle kandidat til at besejre statsminister Mette Frederiksen (S) ved et valg til Folketinget om knap fire år.