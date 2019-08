Regeringen efter eksplosioner: Mere videovervågning og styrket grænsekontrol til Sverige

»Vi ser det her som et angreb på danske myndigheder. Vi har valgt at tage situationen meget alvorligt«, siger siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et fælles pressemøde med justitsminister Nick Hækkerup onsdag eftermiddag efter to eksplosioner i København de seneste dage.

»Det her må ikke bliver hverdag. Vi må ikke vænne os til eksplosioner. Vi vil ikke se det i vores hovedstad. Derfor vil vi sætte hårdere ind«, siger hun.

6. august blev Skattestyrelsen på Østerbro ramt. 10. august gik det ud over nærpolitistationen på Nørrebro.

Indgrebet omfatter øget overvågning, både tv-kameraer og nummerplader og styrket kontrol af grænsen til Sverige.

»De første billeder, politiet kunne offentliggøre, var i dårlig kvalitet, grynede. Det tyder på, at videoovervågning ikke er god nok. Det rejser spørgsmålet, om politiet mangler adgang til optagelser, og om der brug for bedre kameraer«, siger Mette Frederiksen.

Øget overvågning giver altid kritik, erkender justitsminister Nick Hækkerup. »Men det er afgørende for os at holde fokus på at øge trygheden«, siger han.

»TV-overvågning er helt afgørende for at politiet kan identificere og lokalisere gerningsmænd«.

Styrket grænsekontrol til Sverige skal ifølge Mette Frederiksen også indrettes smartere, så det kun går ud over de kriminelle, ikke almindelige mennesker og varetransport.

I dag er der kontrol af rejsende på vej til Sverige, men ikke af rejsende fra Sverige til Danmark.

Tidligere har justitsminister Nick Hækkerup har i et interview med DR foran nærpolitistationen på Nørrebro givet udtryk for, at politiet mere eller mindre kan få, hvad det vil have for at opklare forbrydelserne med eksplosionerne i København, hvis det står til ham.

Rigspolitiet har over for Politiken afvist at fremlægge sin ønskeseddel - den skal regeringen have først, lyder det.

Men politiforbundets formand Claus Oxfeldt foreslår - igen - et nationalt dna-register. Det har der imidlertid ikke været opbakning til. Det skyldes bekymringer om statens overvågning og borgernes ret til privatliv.

»Men dna-registeret ville være en stor hjælp for politiet. Man ville hurtigere kunne opklare sager, og måske vigtigere endnu ville man hurtigere kunne fjerne mistanke, hvis uskyldige kommer i politiets søgelys«, siger Claus Oxfeldt.

Det forslag er ikke blevet nævnt på pressemødet.

Desuden foreslår han 300 ekstra betjente. På det punkt er regeringen mere imødekommende.

»Vi ved godt, at politiet er presset og har været det gennem en længere periode, og nu kommer der et amerikansk præsidentbesøg oven i. Det må vi overveje, hvordan vi skal håndtere«, siger Mette Frederiksen.

Nick Hækkerup arbejder på, at den nødvendige lovgivning kan vedtages hurtigt efter at folketinget åbner i oktober.