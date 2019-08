Lars Løkke Rasmussen (V) har svigtet det borgerlige Danmark ved at søge en SV-regering, som er et fatamorgana. Sådan lyder det fra K-formand Søren Pape Poulsen. Men Pape har intet alternativ til Løkke, siger politisk redaktør på Politiken.

For godt tre måneder sad Venstre og Det Konservative Folkeparti i regering sammen, da V-formand Lars Løkke Rasmussen udskrev valg og kort efter udgav bogen ’Befrielsens Øjeblik’, hvor han åbnede for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet i stedet for med de mangeårige venner fra blå blok.