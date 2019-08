Claus Hjort strækker våben efter møde: Ser intet behov for ændringer i Venstres ledelse

For få dage siden kaldte han Kristian Jensen for illoyal og krævede hans afgang som næstformand i Venstre.

Men efter et møde onsdag i Venstres forretningsudvalg giver tidligere minister Claus Hjort-Frederiksen nu alligevel sin opbakning til Kristian Jensen og det 'delte formandsskab' i partiet, der har eksisteret siden 2014, hvor Løkke var tæt på at blive væltet som formand.

Det skriver Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook.

»Venstres forretningsudvalg havde onsdag aften en lang og grundig drøftelse af opgavefordelingen og ledelsesforholdene i Venstre«.

»Det blev klart slået fast at formanden har ansvaret for det organisatoriske og politiske. Næstformandens opgaver aftales med formanden. I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition«.

Claus Hjorts udmelding kommer efter en dramatisk uge i oppositionens største parti centreret omkring partiformand Lars Løkke Rasmussens beslutning fra valgkampen om at gå efter en SV-regering i stedet for et fortsat borgerligt samarbejde.

En politisk u-vending som næstformand Kristian Jensen ikke var enig i, hvilket han i et længere interview med Berlingske forleden gav udtryk for og dermed genantændte ilden fra formands-balladen i 2014, hvor Løkke og Jensen delte magten i partiet imellem sig.

Det skete med en aftale, der betød, at Kristian Jensen og hans støtter skulle indrages i de politiske beslutninger, som Løkke tidligere havde truffet alene.

Efter interviewet i Berlingske gik Claus Hjort til angreb på Kristian Jensen. På partiets sommergruppemøde holdt han ifølge Politikens oplysninger et længere indlæg, hvor han opfordrede Kristian Jensen til at trække sig.

Senere gik han skridtet videre i et indlæg på Facebook, hvor han skrev, at det delte formandsskabs tid var forbi.

Claus Hjorts udmeldinger er blevet mødt med vrede af en række andre gruppemedlemmer, som støtter Kristian Jensens kritik af SV-strategien.

Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, mener ikke, at Venstre kan leve med, at balladen fortsætter.

»Det ligner, at Hjort er blevet banket på plads. En uholdbar situation er nu holdbar. Men vi ved endnu ikke præcis, hvad ændringen i formandsskabet går ud på. Venstre kan ikke leve med, at partiet de næste tre måneder på Hjorts diktat skal diskutere ledelsen i Venstre frem for rollen som oppositionsparti«, siger han.

Er debatten så lukket?

»Man skal notere, at Hjort stadig slår fast, at det er formanden, der lægger linjen, hvilket er et indirekte svirp til Kristian Jensen. Debatten bliver forsøgt lukket, fordi man kan se, at det er ved at koge fuldstændig over. Men allerede nu er der hovedbestyrelsesmedlemmer, der erklærer sig uenig i Hjorts tilbagetog, så det vil stadig blive et emne frem mod både hovedbestyrelsesmødet i slut august og sandsynligvis også Venstres landsmøde i november«.

Hvordan kan det nå her til?

»Venstre er et parti, hvis sammenhængskraft er i opløsning. Under overfladen florerer der stadig stor modvilje mod sammensætningen af den nuværende ledelse. En gruppe vil helst af med Løkke. En anden gruppe vil af med Jensen. Det er – stadig – uvist hvor det ender«, siger Anders Bæksgaard.