Venstres formandskab skal samarbejde om ny politik

I de fleste partier ville det nok være en selvfølge, at formanden og næstformanden har et tillidsfuldt samarbejde med hinanden.

Men situationen i Venstre har nu medført, at der onsdag blev lavet et notat, der understreger, at formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen skal være tillidsfulde over for hinanden.

»For at formanden og næstformanden kan udføre deres opgaver i Venstre, forudsætter dette et tillidsfuldt samarbejde mellem formanden og næstformanden i forhold til opgaverne med at samle Venstres vælgere, at udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger, at få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen, at oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold, at opstille kandidater til valg samt at gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger«, lyder det i notatet.

Dokumentation: Læs notatet her





Beskriver arbejdsdelingen

Det kommer i kølvandet på, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det såkaldte formandskab med de to fortsat eksisterer. Notatet, der er sendt til Venstres medlemmer, beskriver arbejdsdelingen mellem de to.

»Venstres Landsmøde vælger partiets formand, som tegner partiet i alle dagligdags anliggender såvel organisatorisk som politisk. Formanden indleder de politiske forhandlinger på landsmødet og søger opbakning fra Landsmødet til den politiske linje for partiet«, lyder det i notatet, der fortsætter:

»Mellem landsmøderne er det Venstres Hovedbestyrelse, som er den øverste myndighed for partiet. Her er det formanden, som indkalder og fastlægger dagsorden og leder mødet - herunder de politiske forhandlinger. Formanden kan også på møderne i Hovedbestyrelsen optage forhandlinger med Folketingsgruppen og gruppen i Europa-Parlamentet om partiets politisk linje«.

»I tilfælde af formandens forfald leder næstformanden forhandlingerne i Hovedstyrelsen. I Venstre er der formelt set ikke andre besluttende organer end Landsmødet, Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Der er således ikke i vores vedtægter et formelt formandskab, men samspillet mellem formand og næstformand fordrer et tæt samarbejde baseret på gensidig respekt, dialog og tillid«.

Endelig fremgår det, at:

»Udover at være stedfortræder, hvis formanden får forfald, tildeles næstformanden opgaver i partiet ved at opnå valg til poster eller ved delegation fra formanden«.

Heftig mødeaktivitet

Der har indenfor det seneste døgn været afholdt to møder om den kritiske situation i Venstre. Onsdag aften mødtes Venstres forretningsudvalg, hvor samtlige medlemmer ifølge Politikens oplysninger var enige om at konkludere, at Venstres nuværende ledelse med Lars Løkke Rasmussen som formand og Kristian Jensen som næstformand fortsætter som hidtil.

Torsdag morgen afholdt partiets folketingsgruppe så et telefonmøde, hvor det primære tema ligeledes var partiets ledelse. Efterfølgende skrev Claus Hjort Frederiksen på Facebook, at han ikke længere ser behov for ændringer i Venstres ledelse.

Lars Løkke Rasmussen har i forbindelse med de to møder udsendt et nyhedsbrev til samtlige medlemmer af Venstre, hvor han adresserer uroen i partiet.

»Den seneste uge har ikke været god for os. Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommergruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os!« skriver Lars Løkke Rasmussen i nyhedsbrevet.

Sidste uges konstituering i Venstres folketingsgruppe medførte blandt andet, at forhenværende udlændingeminister Inger Støjberg ikke blev valg til gruppeledelsen.