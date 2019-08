Thulesen: Løkke får svært ved at genvinde tillid og troværdighed DF-formanden er sikker på, at Løkke vender rundt igen, men er usikker på, hvor han har Venstre-formanden.

Det bliver en svær øvelse for Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, hvis han på et tidspunkt igen vil gå efter et rent borgerligt samarbejde.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i flere medier har rettet en hård kritik mod Løkkes ageren de seneste måneder.

»Den måde, Lars Løkke agerede på i valgkampen, gør det meget svært for ham at få tillid og troværdighed i samarbejde med både os og De Konservative«.

»Fordi han (Løkke, red.) bare valgte at køre solo og uden at orientere og snakke med samarbejdspartnere valgte at køre en ny linje«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Selv om samarbejdet ofte slog gnister internt i blå blok under de fire år med Lars Løkke Rasmussen som statsminister fra 2015 og frem til i år, var det alligevel noget af en bombe, da han i maj under valgkampen åbnede for et bredt regeringssamarbejde.

Og regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative måbede sammen med alliancepartneren Dansk Folkeparti, da den daværende statsminister dagen før folketingsvalget 5. juni gjorde en SV-regering til sin førsteprioritet.

I torsdagens udgave af Berlingske siger Søren Pape Poulsen, at Løkke sendte hele det borgerlige samarbejde 'ned i kloakken'.

Kristian Thulesen Dahl opfordrede i sidste uge Lars Løkke Rasmussen til at melde ud, i hvilken retning Venstre har tænkt sig at gå frem mod næste folketingsvalg.

Thulesen: Løkke har skiftet holdning til mange ting

DF-formanden forventer, at Løkke inden længe kommer til at aflyse alle tanker om et SV-samarbejde.

»Lars Løkke har gennem tiden skiftet holdning til mange ting. For nogle år siden gik han ind for nulvækst, nu går han ind for nærmest at være velfærdsstatens vogter«, siger han.

»Så gik han ind for at hæve pensionsalderen, nu går han ikke ind for at hæve pensionsalderen yderligere. Så gik han ind for at hæve topskatten, nu går han ikke ind for at hæve topskatten.

»Der er vel et eller andet med, at der skal gå lidt tid, inden han skifter holdning til det med en regering med Socialdemokratiet.

»Det kommer givet inden for de kommende måneder, men Venstre har nok følt, at der skulle gå lidt tid, fra han sagde det i valgkampen, indtil han så skifter hest, for at det virker mere troværdigt«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Selv hvis Løkke på et tidspunkt skulle trække sit parti tilbage i blå blok, vil DF-formanden ikke være rolig.

»Nej, men så kan han jo vende rundt igen. Det er jo det, der gør det så svært. Det handler om at opbygge tillid mellem personer«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ellemann afviser Papes kritik

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, er uenig i kritikken fra Pape.

Han mener, at det var et udtryk for 'sandt lederskab', at Lars Løkke foreslog en SV-regering for 'ikke at havne i en situation, hvor det er yderfløjene, der skal bestemme i dansk politik'.

»Vi har en ambition om at være en konstruktiv, men også ganske kritisk opposition«.

»Vi har opstillet nogle røde linjer for, hvad vi mener, vi kan være med i, og hvad vi ikke kan være med i«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

ritzau